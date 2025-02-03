Выплаты до 20 тыс. грн — где принимают заявки на помощь

Украинские гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В феврале 2025 года в одном из регионов гражданам стали доступны несколько видов материальной помощи. В частности, речь идет о тех, кто пострадал в результате военных действий.

Об этом сообщает ОО "ВПО Украины" в Telegram.

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Как отмечают в общественной организации, получить выплаты смогут граждане, проживающие в Краматорске Донецкой области, кто так или иначе пострадал в результате войны с РФ.

Помощь доступна:

краматорцам, пострадавшим в результате военных действий;

гражданам, чье имущество повреждено от атак РФ.

Отмечается, что депутаты Краматорского городского совета решением от 31.08.2022 № 29/VIII-193 утвердили Порядок оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации военного характера во время военного положения.

Как получить средства в Краматорске

Материальную помощь назначают на основании личного заявления гражданина. Заявление нужно подать в управление труда и соцзащиты населения Краматорского городского совета. В частности, в случае ранения лица размер материальной помощи составит:

тяжелое ранение — 20 тыс. грн;

другие ранения — 5 тыс. грн.

Однако в предоставлении материальной помощи может быть отказано:

на основании предоставления заявителем неполных или недостоверных данных;

в связи с отсутствием сметных назначений или полного использования средств местного бюджета.

Также граждане могут подавать заявление о ремонте поврежденного жилья в "Дії" по ссылке. Заявки на обследование имущества на предмет повреждений после обстрелов принимают по единому номеру контакт-центра — 099-099-1505.

Проконсультироваться жители Краматорской тергромады смогут по адресу: ул. В. Черновола, 24, кабинет 1, с понедельника по пятницу, с 9 до 17 часов, или по телефону — 050-425-0999.

Также консультации по поводу получения этих видов помощи доступны в Управлении труда и соцзащиты населения по адресу: ул. Героев Небесной Сотни, 23, или по номеру телефона 093-23-43-022.

Ранее мы рассказывали, что в Киевской области гражданам выплатят финпомощь от UNHCR Ukraine. Средства предоставляют тем, кто предварительно внес свою фамилию в специально созданную форму.

Также мы писали, что в 2025 году продлят действие госпрограммы "Теплая зима". Согласно ей можно будет получить по 6,5 тыс. грн на детей из малообеспеченных семей и из числа ВПЛ.