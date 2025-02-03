Виплати від NRC у 10,8 тис. грн — як уточнити статус заявки

Українські гривні у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, які подали заявки на грошову допомогу до Міжнародної гуманітарної організації "Норвезька рада у справах біженців" (NRC), мають змогу перевірити її статус. Організатори проводять ретельний відбір на грошову допомогу у 10,8 тис. гривень і декому відмовляють.

Про це йдеться у повідомленні ГО "ВПО України" у Telegram.

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Зазначається, що NRC надасть кошти громадянам, які постраждали від війни. Пріоритет отримають особи, які проживають у зоні бойових дій або є переселенцями звідти. У питанні відбору організатори звертають увагу на:

місцеперебування претендента;

склад його родини;

статус переміщення;

чи дійсно родина постраждала від воєнних дій.

Як перевірити статус заявки на отримання допомоги

Зараз представники NRC обробляють всі заявки та поступово оновлюють статуси претендентів. Ті, хто подав заявку, мали отримати SMS із кодом доступу до механізму самостійної перевірки статусу. Якщо не надійшов код, то треба звернутися на електронну пошту NRC.

Уточнити, чи пройшла заявка схвалення на виплати, можна за наступним посиланням.

Для перевірки статусу:

треба перейти за посиланням;

натиснути "Перевірити статус";

ввести код заявки (ID) та номер телефону, вказаний під час реєстрації.

Перші оновлення будуть доступні до 26 лютого 2025 року. Після значних оновлень у статусах NRC має опублікувати відповідне повідомлення на своїй сторінці у Facebook.

Наступні етапи процесу:

оцінка поданих заявок та оновлення статусів на сайті перевірки статусу заявок до 25 лютого 2025 року;

отримання коштів та уточнення даних — 26 лютого — 30 березня 2025 року.

Раніше ми писали, що деякі громадяни зможуть цього тижня отримати фіндопомогу від UNHCR Ukraine. Можна розраховувати на виплату у розмірі 10,8 тис. грн на кожного члена сім'ї.

Також ми повідомляли, що Кабмін хоче змінити формат двох соціальних програм, за якими громадяни отримують держпідтримку. Зокрема, планують оновити послугу "Дитина не одна".