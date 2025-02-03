Виплати від UNHCR у лютому — де і кому виплачуватимуть грошову допомогу

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Київській області цього тижня громадяни зможуть отримати грошову допомогу за програмою багатоцільової допомоги від UNHCR Ukraine. Кошти можна буде отримати у кількох населених пунктах.

Про це повідомляє пресцентр UNHCR у Telegram.

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Умови програми допомоги від UNHCR

Гроші від UNHCR будуть доступні для найбільш вразливих категорій громадян у розмірі 10,8 тис. гривень на кожного члена сім'ї, тобто по 3,6 тис. гривень одразу за три місяці.

Програма охоплює як переселенців, так і біженців, які постраждали через війну та залишали свої домівки. Кошти будуть доступні навіть тим, хто повернувся на свою колишню адресу проживання. А саме:

вимушено переміщені особи (перемістилися за останні пів року);

ті, хто повернувся на свою постійну адресу проживання з іншої області чи з-за кордону.

Гроші отримають ті, хто мають такі категорії вразливості:

неповні сім'ї (є лише один із батьків), де є неповнолітні діти чи люди літнього віку;

родини, де зі старших є лише особи похилого віку, які виховують неповнолітніх дітей;

родини з особами з тяжкими хворобами чи інвалідністю.

Зважатимуть на фінансове становище претендентів: дохід на одного члена родини не може перевищувати 5,4 тис. грн.

Графік роботи пунктів збору даних

Як зазначають організатори, графік роботи пунктів збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН цього тижня (03-07.02.2025) буде наступним:

м. Київ, вул. Мала Шияновська, 14/13; 3, 4, 7 лютого (пн, вт, пт), години прийому: 9:00 до 16:00. Збір даних за попереднім записом. Списки на 3.02, 4.02, 07.02 оприлюднено за посиланням.

м. Славутич, Поліський квартал, 12 (Загальноміський бібліотечно-інформаційний центр); 4 лютого (вівторок), години прийому: 11:30 — 14:00. Збір даних відбуватиметься у змішаній формі: за попереднім записом та в "живій черзі". Списки оприлюднені за посиланням.

м. Українка, пл. Тараса Шевченка, 1 (міська рада) 7 лютого (пʼятниця), години прийому: 10:00 — 15:00. Збір даних за попереднім записом. Списки оприлюднені за посиланням.

Деталі можна дізнатись, зателефонувавши на гарячу лінію УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00 — 18:00).

"Наступного разу форму буде відкрито, попередньо, наступного тижня. Очікуйте інформацію про відкриття форми у цьому тг-каналі", — йдеться в повідомленні.

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