Подсолнечное масло в магазинах. Фото: УНИАН

В Украине может значительно подорожать подсолнечное масло из-за сокращения переработки подсолнечника после российских ударов. По базовому сценарию, литр продукта может стоить около 115 грн вместо нынешних 90 грн. Изменения на рынке также могут отразиться на стоимости хлеба и макаронных изделий.

Об этом заявил экономист Олег Устенко в эфире Вечір.LIVE.

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Почему в Украине подорожает подсолнечное масло

По словам Олега Устенко, последствия ударов по украинской отрасли переработки подсолнечника уже отражаются на мировом рынке. На протяжении нескольких недель подряд стоимость подсолнечного масла за рубежом растет, а также появляются опасения относительно возможного дефицита этого продукта.

Экономист подчеркнул, что Украина обеспечивает около половины мирового потребления подсолнечного масла. Поэтому сокращение его производства может повлиять не только на внутренние цены, но и на международный рынок.

"Я бы очень удивился, если бы цена на подсолнечное масло выросла меньше, чем, скажем, на четверть", — отметил Устенко.

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Он пояснил, что украинские производители могут выбирать, куда выгоднее поставлять продукцию — на внутренний рынок или за границу. Если экспортная цена будет выше, это создаст дополнительное давление на стоимость масла в Украине.

Сколько будет стоить литр подсолнечного масла

Сейчас в украинских супермаркетах литр подсолнечного масла стоит примерно 90 грн, хотя цена зависит от производителя и торговой сети.

В то же время базовый сценарий, озвученный экономистом, предусматривает рост стоимости до 115 грн за литр. Это примерно на 25 грн больше нынешнего ценового ориентира.

"Цена в 115 грн, мне кажется, более или менее логична для прогноза. И это просто в базовом сценарии, это не пессимистический сценарий", — подчеркнул Устенко.

По его словам, подорожание может произойти довольно быстро. При этом дальнейшая динамика будет зависеть от того, сколько подсолнечного масла Украина сможет производить после ударов по перерабатывающим мощностям.

Подорожает ли хлеб в Украине

Рост стоимости подсолнечного масла может отразиться и на других продуктах питания. В частности, речь идет о хлебе, макаронных изделиях и товарах, в производстве которых используется этот ингредиент.

Однако, как пояснил экономист, окончательное влияние на цены будет зависеть от технологических возможностей предприятий. Производителям необходимо выяснить, позволяют ли имеющееся оборудование и рецептуры заменить подсолнечное масло другим.

"Если замена возможна и будет осуществлена — то есть одно масло будет заменено другим — то, соответственно, мы с вами не увидим изменения цен. А если этого сделать нельзя, то мы увидим подорожание всего, в том числе и хлеба", — отметил Устенко.

Таким образом, украинцам стоит готовиться к возможному увеличению расходов на продукты. Наиболее очевидный риск на данный момент касается подсолнечного масла, для которого экономист назвал ориентир в 115 грн за литр. В то же время окончательные масштабы подорожания хлеба и других товаров будут зависеть от возможностей производителей изменить технологию изготовления продукции.

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