Соняшникова олія в магазинах. Фото: УНІАН

В Україні може суттєво подорожчати соняшникова олія через скорочення переробки соняшнику після російських ударів. За базовим сценарієм, літр продукту може коштувати близько 115 грн замість нинішніх 90 грн. Зміни на ринку також можуть позначитися на вартості хліба та макаронних виробів.

Про це заявив економіст Олег Устенко в ефірі Вечір.LIVE.

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Чому в Україні дорожчатиме соняшникова олія

За словами Олега Устенка, наслідки ударів по українській галузі переробки соняшнику вже відображаються на світовому ринку. Протягом кількох тижнів поспіль вартість соняшникової олії за кордоном зростає, а також з'являються побоювання щодо можливого дефіциту цього продукту.

Економіст наголосив, що Україна забезпечує близько половини світового споживання соняшникової олії. Тому скорочення її виробництва може впливати не лише на внутрішні ціни, а й на міжнародний ринок.

"Я б дуже здивувався, якби ціна на соняшникову олію збільшиться менше, ніж, скажімо, на чверть", — зазначив Устенко.

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Він пояснив, що українські виробники можуть обирати, куди вигідніше постачати продукцію — на внутрішній ринок чи за кордон. Якщо експортна ціна буде вищою, це створюватиме додатковий тиск на вартість олії в Україні.

Скільки коштуватиме літр соняшникової олії

Наразі в українських супермаркетах літр соняшникової олії коштує приблизно 90 грн, хоча ціна залежить від виробника та торговельної мережі.

Водночас базовий сценарій, озвучений економістом, передбачає зростання вартості до 115 грн за літр. Це приблизно на 25 грн більше за нинішній ціновий орієнтир.

"Ціна в 115 грн, мені здається, більш-менш логічною для очікування. І це просто в базовому сценарії, це не песимістичний сценарій", — наголосив Устенко.

За його словами, подорожчання може відбутися досить швидко. При цьому подальша динаміка залежатиме від того, скільки соняшникової олії Україна зможе виробляти після ударів по переробних потужностях.

Чи подорожчає хліб в Україні

Зростання вартості соняшникової олії може позначитися й на інших продуктах харчування. Зокрема, йдеться про хліб, макаронні вироби та товари, у виробництві яких використовують цей інгредієнт.

Однак, як пояснив економіст, остаточний вплив на цінники залежатиме від технологічних можливостей підприємств. Виробникам потрібно з'ясувати, чи дозволяють наявне обладнання та рецептури замінити соняшникову олію іншою.

"Якщо це можливо замінити і це буде зроблено, заміна однієї олії на іншу, відповідно, ми не побачимо з вами цінової зміни. А якщо цього не можна зробити, то ми побачимо і дорожчання всього, в тому числі і хліба", — зазначив Устенко.

Таким чином, українцям варто готуватися до можливого збільшення витрат на продукти. Найбільш очевидний ризик наразі стосується соняшникової олії, для якої економіст назвав орієнтир у 115 грн за літр. Водночас остаточні масштаби подорожчання хліба та інших товарів залежатимуть від можливостей виробників змінити технологію виготовлення продукції.

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