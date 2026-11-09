Гречка на кассе. Фото: УНИАН

Гречка в Украине продолжает дорожать. За месяц средняя стоимость килограмма выросла примерно на 12 % и достигла 92 грн. При этом даже увеличение прогнозируемого урожая не гарантирует снижения цен, ведь запасы крупы сократились почти втрое. В ноябре разница между ценами в магазинах достигает десятков гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Реклама

Сколько стоит гречка в супермаркетах в ноябре

В ноябре покупатели могут заметить существенную разницу между ценниками на гречневую крупу. Стоимость зависит от производителя, торговой сети и акционных предложений.

По данным мониторинга цен в супермаркетах по состоянию на 8 ноября, килограмм гречки стоит:

Metro — 81 грн;

Novus — 81,49 грн;

Auchan — 81,30 грн;

Megamarket — 99 грн.

Разница между самым дешёвым и самым дорогим предложением составляет 18 грн за килограмм. Если купить два килограмма крупы, переплата за выбор более дорогого магазина составит 36 грн.

Читайте также:

Отдельно стоит учитывать, что средняя розничная цена, озвучиваемая Министерством аграрной политики, составляет около 92 грн/кг. Она может отличаться от цен в конкретных торговых сетях из-за методики расчета, ассортимента и наличия акций.

Насколько подорожала гречка за месяц

По словам министра аграрной политики Тараса Высоцкого, средняя розничная цена гречки в Украине за месяц выросла примерно на 12%. Сейчас килограмм крупы стоит около 92 грн.

Для сравнения: месяцем ранее средняя цена составляла ориентировочно 82 грн/кг. То есть за каждый килограмм покупатели теперь платят примерно на 10 грн больше.

Если семья покупает два килограмма гречки в месяц, дополнительные расходы составляют около 20 грн. При покупке пяти килограммов разница уже приближается к 50 грн.

В то же время министр отметил, что в течение последней недели средняя стоимость крупы оставалась стабильной. Это означает, что после предыдущего подорожания рынок пока не демонстрирует нового резкого скачка цен.

Почему гречка не дешевеет, несмотря на более высокий урожай

Одной из причин высокой стоимости гречки остаются небольшие запасы предыдущего урожая. По оценкам Минагрополитики, переходные остатки сократились с 50 тыс. тонн до примерно 17 тыс. тонн.

В то же время в 2026 году Украина может собрать около 83 тыс. тонн гречихи. Для сравнения: в прошлом году производство составило 71 тыс. тонн. Таким образом, прогнозируемый урожай должен увеличиться примерно на 17%.

Однако этого недостаточно, чтобы сформировать значительный избыток продукции на рынке. По оценкам министерства, внутреннее потребление гречихи в сезоне 2026–2027 годов составит около 75 тыс. тонн.

Разница между прогнозируемым урожаем и потребностями украинцев составляет всего 8 тыс. тонн. К тому же эти объемы нельзя считать свободным запасом, который сразу поступит в магазины: нужно учитывать переработку, поставки и формирование товарных резервов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие продукты стоит приобрести заранее, чтобы подготовиться к зиме и не переплачивать во время сезонного роста цен. Домашние запасы помогают распределить расходы и избежать срочных покупок. В то же время важно учитывать сроки хранения продуктов.

Также Новини.LIVE сообщали, какие расходы украинцев росли быстрее всего на фоне инфляции. Подорожание продуктов, одежды и образовательных услуг влияет на семейный бюджет и заставляет пересматривать привычные расходы. Особенно ощутимыми такие изменения становятся для семей с детьми.