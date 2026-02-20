Индексация пенсий в марте — как самостоятельно подсчитать размер надбавки

Фото: Новини.LIVE, УНИАН, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В марте правительство реализует решение о ежегодной индексации пенсий большинства украинских граждан. При наличии ее коэффициента пенсионеры самостоятельно могут подсчитать примерную прибавку, которая поступит весной.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как самостоятельно подсчитать размер прибавки к пенсии

В марте для большинства пенсионеров могут проиндексировать выплаты на 12,1%. Процент индексации формируют на основе:

уровня инфляции в Украине;

динамики роста заработной платы.

Для определения возможного повышения, потребуется "Выписка из распоряжения о назначении (перерасчете) пенсии", где указаны стаж, доход и формула вычисления. Такой документ можно получить в сервисном центре Пенсионного фонда.

В нем необходимо найти раздел "Размер пенсии по возрасту (статья 27)" — сумма считается базовой и именно она будет подлежать индексации. Различные надбавки и доплаты не принимают во внимание.

На основании обнародованного коэффициента индексации (Ки) необходимо будет сделать следующие действия:

взять базовую сумму пенсии;

умножить на установленный коэффициент;

от полученного показателя отнять предыдущий базовый размер.

В итоге полученная разница станет ориентировочной прибавкой, однако окончательная сумма выплаты может разниться.

Особенности индексации пенсий

По данным ПФУ, если основной размер пенсии ниже минимальной, то государство доплатит разницу.

Также действует правило, что сумма индексация не может превышать 1,5 тыс. грн. Таким образом, даже при значительном расчетном повышении человек будет получать меньше. Однако не может получить надбавку менее 100 грн.

Иногда из-за индексации может исчезнуть право на начисление возрастных надбавок (70+, 75+, 80+ лет). Кроме того, большая пенсия после индексации может отменить право на субсидию или другие соцльготы, ведь принимают во внимание доходы человека.

Что еще стоит знать об индексации

В Украине индексацию осуществляют с 2019 года. Ее главным принципом является увеличение показателя средней заработной платы, используемой в пенсионной формуле, на установленный коэффициент.

Ежегодно коэффициенты пересматривают, ведь показатель средней зарплаты в формуле подскочил фактически вдвое, что позволило большинству пенсионеров получать больше. В то же время сам подход некоторые из украинцев оспаривают в судах. Речь идет о тех, кто:

Не получил право на индексацию (те, кто вышел на пенсию за последние три года). Это связано с тем, что выплату таких лиц уже рассчитано уже на основе нового, более высокого уровня средней зарплаты; Кто имеет право на максимальные пенсии (повышения не будет, если пенсия превышает 10 прожиточных минимумов, то есть 25 950 грн); Кто получает спецпенсии (в частности, судьи и прокуроры).

Ранее мы писали, что пенсионеры, которым не начислили выплаты из-за невыполнения требования ПФУ пройти идентификацию, должны это сделать до апреля 2026 года. Гражданам объяснили алгоритм действий для возвращения права на выплаты.

Еще сообщалось, что некоторым категориям граждан предусмотрен более высокий уровень минимальной пенсионной выплаты. В этом году начисляют 7,8 тыс. грн, тогда как обычная минимальная пенсия равна 2,59 тыс. грн.