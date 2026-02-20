Індексація пенсій у березні — як самостійно підрахувати розмір надбавки

Фото: Новини.LIVE, УНІАН, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У березні уряд реалізує рішення щодо щорічної індексації пенсій більшості українських громадян. За наявності її коефіцієнта пенсіонери самотужки можуть підрахувати приблизну надбавку, що надійде навесні.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як самостійно підрахувати розмір надбавки до пенсії

У березні для більшості пенсіонерів можуть проіндексувати виплати на 12,1%. Відсоток індексації формують на основі:

рівня інфляції в Україні;

динаміки зростання заробітної плати.

Для визначення можливого підвищення, буде потрібен "Витяг з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії", де вказані стаж, дохід та формула обчислення. Такий документ можна отримати у сервісному центрі Пенсійного фонду.

У ньому необхідно знайти розділ "Розмір пенсії за віком (ст. 27)" — сума вважається базовою і саме вона буде підлягати індексації. Різні надбавки та доплати не беруть до уваги.

На основі оприлюдненого коефіцієнта індексації (Кі) необхідно буде зробити такі дії:

взяти базову суму пенсії;

помножити на встановлений коефіцієнт;

від отриманого показника відняти попередній базовий розмір.

У підсумку отримана різниця стане орієнтовною надбавкою, проте остаточна сума виплати може різнитися.

Особливості індексації пенсій

За даними ПФУ, якщо основний розмір пенсії нижчий за мінімальну, то держава доплатить різницю.

Також діє правило, що сума індексація не може перевищувати 1,5 тис. грн. Таким чином, навіть за значного розрахункового підвищення людина буде отримувати менше. Проте не може отримати надбавку менш ніж 100 грн.

Інколи через індексацію може зникнути право на нарахування вікових надбавок (70+, 75+, 80+ років). Окрім того, більша пенсія після індексації може скасувати право на субсидію чи інші соцпільги, адже беруть до уваги доходи людини.

Що ще варто знати про індексацію

В Україні індексацію здійснюють з 2019 року. Її головним принципом є збільшення показника середньої заробітної плати, що використовують у пенсійній формулі, на встановлений коефіцієнт.

Щороку коефіцієнти переглядають, адже показник середньої зарплати у формулі підскочив фактично удвічі, що дало змогу для більшості пенсіонерів отримувати більше. Водночас сам підхід дехто з українців оскаржує у судах. Йдеться про тих, хто:

Не отримав право на індексацію (ті, хто вийшов на пенсію за останні три роки). Це пов'язано з тим, що виплату таких осіб вже розраховано вже на основі нового, вищого рівня середньої зарплати; Хто має право на максимальні пенсії (підвищення не буде, якщо пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів, тобто 25 950 грн); Хто отримує спецпенсії (зокрема, судді та прокурори).

Раніше ми писали, що пенсіонери, яким не нарахували виплати через невиконання вимоги ПФУ пройти ідентифікацію, повинні це зробити до квітня 2026 року. Громадянам пояснили алгоритм дій для повернення права на виплати.

Ще повідомлялося, що деяким категоріям громадян передбачений вищий рівень мінімальної пенсійної виплати. Цьогоріч нараховують 7,8 тис. грн, тоді як звичайна мінімальна пенсія дорівнює 2,59 тис. грн.