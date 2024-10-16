Ощадбанк выдает клиентам мизер на руки, несмотря на установленные лимиты

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "Ощадбанк" установило лимит на ежедневное снятие средств в 100 тыс. грн. Клиенты возмущены, ведь в действительности банкоматы и в кассах отделений выдают "на руки" мизерные суммы средств.

Об этом говорится в сообщении на портале Minfin.

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Как отметила клиентка Ощадбанка, у нее длительное время возникают проблемы с банком при снятии средств.

Она отметила, что согласно постановлению НБУ, разрешается ежедневное снятие до 100 тыс. грн. Однако на практике — это оказалось невозможно: в кассах — "недостаточно денег", в банках — отказы на большие суммы, чем 10 тыс. грн.

"Но даже и этого я сделать просто не в состоянии. Банк поставил лимит на 3 часа снятия 25 тыс. грн. 13.10.2024 я пыталась снять через банкомат средства, на что был отказ "технический". Связалась с чат-ботом, проверить карту, рабочая, банкомат просто не выдал. А почему не выдал, снова непонятно. Сегодня, 14.10.2024 года, я снова иду в банкомат (но уже другой, потому что переживаю, что вчерашние средства мне снова не выдаст) и он выдает мне только 10 тыс. грн. Иду в отделение банка, прошу кассира выдать средства, на что слышу ответ "у нас нет средств, есть только 10 тыс. грн. Три купюры дадим по 1 тыс. грн, а остальное по 20 грн", — написала она.

Украинка возмущена, считает это издевательством над людьми. Она объяснила, что потеряла мужа, выплаты поступают в Ощадбанк, а снять их не может. Заказ средств в отделении тоже не принимается, в то время как в других банках такая возможность есть. Она не понимает, каким законом регулируется банк, сделавший соответствующие лимиты, и не принимает заказ на выдачу.

"Как мне, работающему человеку снять 120 тыс. грн?! В кассе средств нет, бегать по всему городу, искать банкоматы?! Просто ужас! Мне очень досадно, что средства по гибели поступают в этот банк, а не в другой (где спокойно я снимаю 100 тыс. грн через кассу/через банкомат). Просто эта проблема уже съела все мои нервы. Это не забота о клиенте, это просто пренебрежение интересами клиента", — отмечается в жалобе.

Какие лимиты на снятие средств в Ощадбанке

Согласно правилам Ощадбанка, клиенты банка могут снимать до 25 тыс. грн каждые три часа с максимальным лимитом в день в 100 тыс. грн.

Следует заметить, что ранее лимиты на снятие наличных составляли до 50 тыс. грн в день, с возможностью снятия по 20 тыс. грн за один подход к банкомату.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк предупредил клиентов о "неприятном сюрпризе" в виде возможного автоматического списания средств со счетов в рамках заключенных договоров. В банке сообщили, в каких случаях подобное возможно и как поступить.

Также мы писали, что Ощадбанк принял решение о новом сроке действия платежных карт, который подошел к концу 30 сентября 2024 года. В банке снова облегчили жизнь клиентам, автоматически пролонгировав конечную дату.