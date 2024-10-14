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У клієнтів Ощадбанку крадуть соцдопомогу — чи допоміг суд повернути гроші

14 жовтня 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнти Ощадбанку скаржаться на шахрайство — на чию сторону став суд
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнти державного Ощадбанку скаржаться на проблеми з транзакціями. Один із чоловіків отримав на рахунок в Ощадбанку матеріальну допомогу від центру зайнятості в розмірі 15 987 гривень. Однак ця сума була списана двома транзакціями невідомою особою. У банку йому перевипустили картку та порадили звернутися до поліції.

Про це йдеться у рішенні Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області.

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Деталі справи

Чоловік, який отримав 15 987 гривень матеріальної допомоги від Дніпропетровського обласного центру зайнятості, виявив, що 18 листопада 2022 року невідома особа перерахувала ці кошти з його карткового рахунку в Ощадбанку двома транзакціями на загальну суму 15 978 гривень.

Він звернувся до відділення Ощадбанку, де повідомив про крадіжку. Йому запропонували змінити коди в додатку веббанкінгу, перевипустити картку та звернутися до поліції. 15 грудня 2022 року на основі його заяви було зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

В Ощадбанку заявили, що проведені банківські операції були виконані коректно, оскільки це можливо лише за наявності повного номера картки, спеціальних кодів, паролів, терміну дії картки та повідомлень, які надсилалися на фінансовий телефон і були відомі лише позивачеві. Списання коштів було підтверджено біометричною ідентифікацією. Кошти були переведені на банківську картку, емітовану АТ АКБ "Конкорд", тому власник цієї картки є належним відповідачем у справі.

Що вирішив суд

Суд частково задовольнив позов чоловіка, зобов'язавши Ощадбанк повернути йому 15 978 гривень, а також 3% річних (464 гривні) і інфляційні втрати (596 гривень) за період з 18 листопада 2022 року по 6 листопада 2023 року.

Суд зазначив, що позивач не давав розпоряджень на списання коштів, і банк не довів правомірність своїх дій. Відповідно до закону, Ощадбанк зобов'язаний негайно повернути цю суму на рахунок клієнта після виявлення порушення.

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнти державного Ощадбанку скаржаться на проблеми з блокуванням коштів. Один із клієнтів отримав на картку 1 979 089 гривень за виконану роботу, проте банк заблокував його рахунок. Тепер чоловік вимагає стягнути з фінансової установи пеню за незручності.

Ми також писали, що клієнти Ощадбанку, які вимушено перебувають за кордоном, скаржаться на збій у роботі мобільного застосунку "Ощад24" та проблеми з доступом до власних грошей. При цьому у державному банку є вимога уладнання подібних негараздів виключно особисто, прибувши у відділення.

Ощадбанк шахрайство банківські карти соцвиплати банківські рахунки судові рішення

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