ПриватБанк не выдает кредиты — какая категория граждан ограничена в правах

Максимальный риск — кому ПриватБанк отказывает в кредите
Клиент государственного "ПриватБанка" рассказал о негативном отношении финучреждения к военнослужащим, поскольку относит такую категорию граждан к максимальной группе риска в вопросе предоставления кредитов. В банке уточняют, что действуют специальные критерии, которые распространяются на всех.
Об этом говорится в одной из жалоб на портале "Минфин".
Отказ военным в предоставлении кредитов в ПриватБанке
Как отметил военный, он хотел воспользоваться возможностью оплаты частями, однако финучреждение ответило отказом.
В банке указывают, что якобы действуют критерии, которые определяют — предоставлять или нет кредит тому или иному клиенту. Их применяют ко всем, ведь программа срабатывает автоматически.
Боец отмечает, что такая избирательность коснулась всех военнослужащих с момента получения первой заработной платы после мобилизации на защиту родины.
Военный напомнил, что речь идет о государственном финучреждении, которое такими предвзятыми действиями показывает реальное отношение к тем, кто оберегает жизни украинцев, в частности, тех, кто работает в уютных офисах во время сдерживания российских оккупантов от наступления.
"Интересная ситуация в отношении ПриватБанка к военнослужащим. Согласно нашим опросам, мы все, потеряли возможность оплаты частями в ПБ, с момента получения первой зарплаты после мобилизации. Работники банка при этом утверждают, что это якобы, каким-то образом, по каким-то странным критериям, выбирает в предоставлении/не предоставлении возможности оплаты частями программа автоматически. Но по факту все, кто служат теряют ее автоматически! Это такая вера в ВСУ от государственного банка(?) Это такое отношение к нам, чтобы вы и в дальнейшем продолжали сидеть в теплых уютных кабинетах?, — говорится в сообщении.
Военный также отметил, что бойцы в такое сложное для страны время вынуждены покупать средства за собственные средства, чтобы результативно бороться с врагом. Речь идет о больших суммах средств, отданных по собственной инициативе, тогда как госбанк боится за свои средства.
Кому банк не выдает кредиты
Представители ПриватБанка проигнорировали жалобу военного. Пользователи на портале отметили, что такая ситуация — во всех банках.
"Военным ни один банк не дает в кредит, потому что эта структура заботится о сохранности своих денег, обычный риск-менеджмент... Ситуация одинаковая во всех банках +/-. Так решили давно. Вспомните войну в Ираке и последующие конфликты. Было то же самое. Военнослужащие — "максимальная группа риска", — говорится на сайте.
Ранее на аналогичное обращение в банке сообщили, что финучреждение при установлении кредитных лимитов руководствуется требованиями действующего законодательства Национального банка Украины (НБУ).
Так, одним из требований является оценка кредитоспособности клиентов с учетом риск-ориентированного подхода, тщательного анализа кредитных историй.
В случае соответствия требованиям — кредит по карточному счету предоставляют независимо от факта несения военной службы.
Напомним, бывают случаи, когда ПриватБанк, несмотря на погашение кредита перед финансовым учреждением, все равно может требовать оплату. О такой истории стало известно из решения суда в Едином госреестре судебных решений.
Также мы писали, что ПриватБанк может списывать проценты за кредиты, открытые мошенниками. Взыскание может происходить, несмотря на расследование правоохранительными органами.
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