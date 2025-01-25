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Максимальный риск — кому ПриватБанк отказывает в кредите

25 января 2025 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк не выдает кредиты — какая категория граждан ограничена в правах
Отделение банка в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиент государственного "ПриватБанка" рассказал о негативном отношении финучреждения к военнослужащим, поскольку относит такую категорию граждан к максимальной группе риска в вопросе предоставления кредитов. В банке уточняют, что действуют специальные критерии, которые распространяются на всех.

Об этом говорится в одной из жалоб на портале "Минфин".

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Как отметил военный, он хотел воспользоваться возможностью оплаты частями, однако финучреждение ответило отказом.

В банке указывают, что якобы действуют критерии, которые определяют — предоставлять или нет кредит тому или иному клиенту. Их применяют ко всем, ведь программа срабатывает автоматически.

Боец отмечает, что такая избирательность коснулась всех военнослужащих с момента получения первой заработной платы после мобилизации на защиту родины.

Военный напомнил, что речь идет о государственном финучреждении, которое такими предвзятыми действиями показывает реальное отношение к тем, кто оберегает жизни украинцев, в частности, тех, кто работает в уютных офисах во время сдерживания российских оккупантов от наступления.

"Интересная ситуация в отношении ПриватБанка к военнослужащим. Согласно нашим опросам, мы все, потеряли возможность оплаты частями в ПБ, с момента получения первой зарплаты после мобилизации. Работники банка при этом утверждают, что это якобы, каким-то образом, по каким-то странным критериям, выбирает в предоставлении/не предоставлении возможности оплаты частями программа автоматически. Но по факту все, кто служат теряют ее автоматически! Это такая вера в ВСУ от государственного банка(?) Это такое отношение к нам, чтобы вы и в дальнейшем продолжали сидеть в теплых уютных кабинетах?, — говорится в сообщении.

Военный также отметил, что бойцы в такое сложное для страны время вынуждены покупать средства за собственные средства, чтобы результативно бороться с врагом. Речь идет о больших суммах средств, отданных по собственной инициативе, тогда как госбанк боится за свои средства.

 

ПриватБанк
Скриншот. Источник: Минфин

Кому банк не выдает кредиты

Представители ПриватБанка проигнорировали жалобу военного. Пользователи на портале отметили, что такая ситуация — во всех банках.

"Военным ни один банк не дает в кредит, потому что эта структура заботится о сохранности своих денег, обычный риск-менеджмент... Ситуация одинаковая во всех банках +/-. Так решили давно. Вспомните войну в Ираке и последующие конфликты. Было то же самое. Военнослужащие — "максимальная группа риска", — говорится на сайте.

Ранее на аналогичное обращение в банке сообщили, что финучреждение при установлении кредитных лимитов руководствуется требованиями действующего законодательства Национального банка Украины (НБУ).

Так, одним из требований является оценка кредитоспособности клиентов с учетом риск-ориентированного подхода, тщательного анализа кредитных историй.

В случае соответствия требованиям — кредит по карточному счету предоставляют независимо от факта несения военной службы.

Напомним, бывают случаи, когда ПриватБанк, несмотря на погашение кредита перед финансовым учреждением, все равно может требовать оплату. О такой истории стало известно из решения суда в Едином госреестре судебных решений.

Также мы писали, что ПриватБанк может списывать проценты за кредиты, открытые мошенниками. Взыскание может происходить, несмотря на расследование правоохранительными органами.

ПриватБанк кредиты банки военнослужащие банковские счета

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