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Максимальний ризик — кому ПриватБанк відмовляє в кредиті

25 січня 2025 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк не видає кредити — яка категорія громадян обмежена у правах
Відділення банку у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнт державного "ПриватБанку" розповів про негативне ставлення фінустанови до військовослужбовців, оскільки відносить таку категорію громадян до максимальної групи ризику у питанні надання кредитів. У банку уточнюють, що нібито діють спеціальні критерії, які поширюються на всіх.

Про це йдеться в одній зі скарг на порталі "Мінфін".

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Як зазначив військовий, він хотів скористатися можливістю оплати частинами, однак фінустанова відповіла відмовою.

У банку вказують, що нібито діють критерії, які визначають надавати чи ні кредит тому чи іншому клієнту. Їх застосовують до всіх, адже програма спрацьовує автоматично.

Боєць зазначає, що така вибірковість торкнулася всіх військовослужбовців з моменту отримання першої заробітної плати після мобілізації на захист батьківщини.

Військовий нагадав, що йдеться про державну фінустанову, яка такими упередженими діями показує реальне ставлення до тих, хто оберігає життя українців, зокрема, тих, хто працює в затишних офісах під час стримування російських окупантів від наступу.

"Цікава ситуація у відношенні ПриватБанку до військовослужбовців. Згідно наших опитувань, ми всі, втратили можливість оплати частинами у ПБ, з моменту отримання першої зарплатні після мобілізації. Працівники банку при цьому стверджують, що це нібито, якимось чином, за якимись дивними критеріями, обирає в наданні/не наданні можливості оплати частинами програма автоматично. Але по факту всі, хто служать втрачають ії автоматично! Це така віра в ЗСУ від державного банку??? Це таке відношення до нас, щоб ви і надалі продовжували сидіти в теплих затишних кабінетах?", — йдеться в дописі.

Військовий також зауважив, що бійці в такий складний для країни час змушені купувати засоби за власні кошти, щоб результативно боротися з ворогом. Йдеться про великі суми коштів, віддані з власної ініціативи, тоді як держбанк боїться за свої кошти.

 

ПриватБанк
Скриншот. Джерело: Мінфін

Кому банк не видає кредити

Представники ПриватБанку проігнорували скаргу військового. Користувачі на порталі зазначили, що така ситуація — в усіх банках.

"Військовим жоден банк не дає в кредит, тому що ця структура дбає про збереження своїх грошей, звичайний ризик-менеджмент... Ситуація однакова у всіх банках +/-. Так вирішили давно. Згадуйте війну в Іраку та подальші конфлікти. Було те саме. Військовослужбовці — максимальна група ризику", — йдеться на сайті.

Раніше на аналогічне звернення у банку повідомили, що фінустанова під час встановлення кредитних лімітів керується вимогами чинного законодавства Національного банку України (НБУ).

Так, однією з вимог є оцінка кредитоспроможності клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, ретельного аналізу кредитних історій.

У разі відповідності вимогам — кредит за картковим рахунком надають незалежно від факту несення військової служби.

Нагадаємо, бувають випадки, коли ПриватБанк, попри погашення кредиту перед фінансовою установою, все одно може вимагати оплату. Про таку історію стало відомо з рішення суду у Єдиному держреєстрі судових рішень. 

Також ми писали, що ПриватБанк може списувати відсотки за кредити, відкриті шахраями. Стягнення може відбуватися, попри розслідування правоохоронними органами.

ПриватБанк кредити банки військовослужбовці банківські рахунки

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