Кредитний ліміт у ПриватБанку — чому від клієнта вимагали суттєву суму після погашення заборгованості

Чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Кредит дозволяє швидко розв'язати свої фінансові завдання, він видається простим рішенням для великих витрат. Але за легкістю ховаються серйозні фінансові ризики. Наприклад, клієнт "ПриватБанку" хоча й погасив кредит перед фінансовою установою, все одно залишився винен суттєву суму.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Що сталося

Відомо, що українець у 2018 році отримав від банку кредитний ліміт на 40 тис. грн. Та вже у 2024 році клієнт мав борг перед банком у розмірі 47 253 грн. Сума складається з:

заборгованості за тілом кредиту — 39 473 грн;

заборгованості за простроченими відсотками — 7 779 грн.

Втім, чоловік не визнав цієї заборгованості, оскільки вважає, що вже сплатив кредит. Тож у підсумку "ПриватБанк" вирішив повернути суму через суд.

Під час засідань представник відповідача вказував на те, що банк не попередив свого клієнта про розмір відсотків, які нараховувалися в рамках кредиту. А умови та правила надання банківських послуг, які є частиною кредитного договору він не підписував, тому їх не визнає.

Що вирішив суд

Суддя зобов'язав чоловіка сплатити "ПриватБанку" 11 409 грн за кредитним договором, укладеним між банком та клієнтом. У рішенні вказано, що чоловік дійсно користувався кредитними коштами, але справно сплачував заборгованість до 27 травня 2020 року. Однак після цього він почав лише частково погашати кредит, хоча кошти з кредитної картки витрачав регулярно. Суд встановив, що до 1 січня 2023 року чоловік загалом витратив 78 513 грн.

"За період виникнення мінусового залишку на картці, відповідач здійснював часткову оплату заборгованості за договором, що склала 67 104 грн. Тобто, залишок непогашеної заборгованості за тілом кредиту склав 11 409 грн. Суд, враховуючи, що доказів повернення кредитних коштів в повному обсязі матеріали справи не містять, частково задовольняє позов банку та стягує з відповідача на користь позивача заборгованості за тілом кредиту в розмірі 11 409 грн", — зазначається у судовому рішенні.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що клієнти "ПриватБанку" втрачають свої гроші через шахраїв. Вони дурять довірливих українців, нібито пропонуючи їм фінансову допомогу.

Також ми писали, за якими критеріями клієнтам "Привату" погоджують кредитні ліміти. В банку надали детальне пояснення.