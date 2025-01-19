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ПриватБанк заблокував картку 80-річній клієнтці — що сталося

19 січня 2025 07:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
ПриватБанк заблокувв картку пенсіонерці — яка причина
Пенсіонерка у банківському відділенні. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українські банки можуть заблокувати карткові рахунки клієнтів, якщо останні здійснюватимуть підозрілі фінансові операції. Обмеження можуть торкнутися навіть пенсіонерів, що й сталося нещодавно з 80-річною українкою, яка є клієнткою "ПриватБанку".

Про це на порталі "Мінфін" у розділі, де громадяни розповідають про роботу українських банків, написала донька пенсіонерки.

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Як розповіла українка Валентина Герасименко,  "ПриватБанк"  12 січня заблокував пенсійну картку її мамі, якій  80 років. Розблокувати рахунок не вдалося, оскільки банк назвав "операції на картці підозрілими". Жінки живуть в Охтирці, де є проблеми з роботою "ПриватБанку". 

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"Одне відділення на весь район, черги займають з закінченням "комендантської години", під час повітряної тривоги відділення не працює, людей "викидають" на вулицю. Люди стоять по 4−6 годин (втрачають свідомість), людей просто "катують". Я боюсь втратити рідну людину, мама цього невитримає", — йдеться у повідомленні.

Банки посилили фінансовий моніторинг

З 1 січня 2025 року українські банки жорсткіше контролюватимуть карткові ліміти своїх клієнтів. Також для українців з′являться обмеження на грошові перекази з картки на картку.

Так, під посиленим контролем банків будуть вихідні транзакції. А одне з головних нововведень стосується ризик-орієнтованого підходу: вже на етапі відкриття рахунку клієнту присвоюватимуть категорію ризику.

Раніше ми розповідали, що українцям у 2025 році варто уважно ставитися до своїх операцій на картках. Деякі дії фінустанови можуть вважати підозрілими.

Також ми писали, що клієнт "Ощадбанку" втратив зі своєї картки понад 60 тис. грн. Банк судився з чоловіком, оскільки були списані кредитні кошти. 

ПриватБанк пенсії гроші пенсіонери банківські рахунки

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