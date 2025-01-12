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Максимальные пенсии в Украине — какие изменения в 2025 году

12 января 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в 2025 году — кому назначают максимальные выплаты в 23,6 тыс. грн
Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в 2025 году показатель максимальной пенсионной выплаты останется на уровне предыдущих лет. Однако предусмотрены определенные ограничения на время военного положения для лиц, которым начисляют выплаты по специальным законам.

Это предусмотрено законом "О Госбюджете Украины" на 2025 год.

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Согласно законодательству, нескольким категориям граждан предусмотрены максимальные пенсии. Среди них:

  • государственные служащие;
  • работники местного самоуправления;
  • народные депутаты;
  • ученые.

В законе о Госбюджете заложен граничный размер пенсии в 23,6 тыс. гривен (десять минимальных прожиточных минимумов для граждан, утративших трудоспособность). В этом году показатель прожиточного минимума остался на уровне предыдущего года — 2,361 тыс. гривен.

Ограничение максимальных пенсий в 2025 году

Правительство в январе текущего года постановлением №1 "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период военного положения" решило внести определенные коррективы.

Так, до 2025 года вышеуказанные категории граждан могли получать суммы выше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, однако сейчас к таким лицам начнут применять понижающие коэффициенты. Речь идет о тех, кому пенсии установлены следующими законами:

  • О госслужбе;
  • О прокуратуре;
  • О статусе народного депутата;
  • О Национальном банке;
  • О Кабинете министров;
  • О дипломатической службе;
  • О службе в органах местного самоуправления;
  • О судебной экспертизе;
  • О статусе и соцзащите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • О государственной поддержке средств массовой информации и соцзащите журналистов;
  • О научной и научно-технической деятельности;
  • О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы.

Постановлением правительства предусмотрены различные понижающие коэффициенты. А именно:

  • 0,5 — к части пенсионной выплаты, которая больше 10 прожиточных минимумов, однако не выше 11;
  • 0,4 — к части выплаты, которая больше 11 п. м, но не более 13;
  • 0,3 — к части пенсии, которая больше 13 п. м, но не более 17;
  • 0,2 — к части выплаты, которая больше 17 п. м, но не более 21;
  • 0,1 — к части пенсии, которая больше 21 п. м.

Ограничения не коснутся ветеранов украинско-российской войны на пенсии.

Также мы писали, что некоторые украинские граждане имеют право раньше выходить на пенсию. Согласно законодательству, каждый год считается как за два за работу, которая вредная, опасная или экстремальная.

Ранее сообщалось, что в Украине на текущий год бюджетом ПФУ предусмотрено 44,7 млрд грн на доплаты и индексацию пенсий, а также другие меры повышения уровня социальной защиты. Наиболее уязвимые категории граждан не останутся без выплат.

Кабинет министров выплаты пенсии ПФУ чиновники пенсионеры

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