Кто из пенсионеров может получить почти 300 грн. доплат

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

После увеличения прожиточного минимума в 2024 году выросли пенсии и некоторые надбавки к ним. Определенная категория пенсионеров имеет право получать дополнительные 292 гривны к основным пенсионным выплатам.

Об этом говорится в Законе Украины "О донорстве крови и ее компонентах".

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Кто может получить прибавку

В 2024 году размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц вырос до 2361 гривны, тогда как прожиточный минимум в месяц для одного человека теперь составляет 2 920 гривен. В результате увеличился размер надбавки для людей, имеющих статус почетного донора, ведь она составляет 10% от прожиточного минимума.

"Лица, которым предоставлен статус Почетного донора Украины, имеют право на получение надбавки к пенсии в размере 10% утвержденного прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц", — говорится в Законе о донорстве крови.

Это значит, что сейчас пенсионеры со статусом Почетного донора могут получить 292 гривны надбавки к пенсии.

Статус Почетного донора Украины могут получить граждане, безвозмездно сдавшие: 40 доз цельной крови; 40 доз компонентов крови, заготовленных методом афереза (тромбоциты, лейкоциты, эритроциты); или 60 доз плазмы.

Какие еще прибавки к пенсии можно получить

Среди других надбавок, которые могут получать пенсионеры в Украине:

Прибавки по возрасту. Пенсионеры получают дополнительные суммы к пенсии в зависимости от возраста.

Пенсионеры получают дополнительные суммы к пенсии в зависимости от возраста. Например, лица в возрасте от 70 до 74 лет получают ежемесячно 300 гривен, от 75 до 79 лет — 456 гривен, от 80 лет и больше — 570 гривен. Эта прибавка автоматически добавляется в общую сумму пенсии.

Прибавки за детей. Пенсионеры, которые ухаживают за детьми до 18 лет, могут получать дополнительную надбавку в размере 150 гривен за каждого ребенка. Эта надбавка выплачивается дополнительно к другим видам пенсий и не назначается автоматически, нужно обращаться в отделение Пенсионного фонда.

Пенсионеры, которые ухаживают за детьми до 18 лет, могут получать дополнительную надбавку в размере 150 гривен за каждого ребенка. Эта надбавка выплачивается дополнительно к другим видам пенсий и не назначается автоматически, нужно обращаться в отделение Пенсионного фонда. Прибавки за чрезмерный стаж. Пенсионеры могут получать прибавку за каждый полный год страхового стажа, превышающий 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Размер этой надбавки составляет 1% от размера пенсии, но не более 1% прожиточного минимума для лиц с ограниченными возможностями. Максимальная прибавка за 1 дополнительный год стажа составляет 20,9 гривны.

Пенсионеры могут получать прибавку за каждый полный год страхового стажа, превышающий 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Размер этой надбавки составляет 1% от размера пенсии, но не более 1% прожиточного минимума для лиц с ограниченными возможностями. Максимальная прибавка за 1 дополнительный год стажа составляет 20,9 гривны. Надбавка одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе. Пенсионеры, достигшие 80 лет и старше, проживающие самостоятельно и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе за здоровьем, могут получать эту надбавку к пенсии по возрасту.

Но эта надбавка не начисляется, если пенсионер уже получает другие виды надбавок, например по инвалидности.

Что еще нужно знать

Напомним, что в 2024 году в Украине, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, у человека должен быть страховой стаж не менее 31 года. Но каждый украинец может отсрочить свой выход на заслуженный отдых по собственному желанию и таким образом увеличить свою пенсию.

Также мы писали о том, как пройти идентификацию для получения пенсии и на какие вопросы отвечать во время этого процесса. Часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде Украины, чтобы не потерять свои пенсионные выплаты. Во время этого процесса украинцам будет задан ряд вопросов.