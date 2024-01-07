Як збільшити пенсію у 2024 році

Жінка на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

У 2024 році в Україні, щоб вийти на пенсію у 60 років,у людини має бути страховий стаж не менше 31 рік. Але кожен українець може відстрочити свій вихід на заслужений відпочинок за власним бажанням та збільшити таким чином свою пенсію.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Як в два рази збільшити пенсію у 2024 році

В Україні діє законодавство, яке заохочує українців до більш пізнього виходу на пенсію. Так, якщо людина отримала право на пенсію за віком, але вирішила працювати та отримувати пенсію пізніше, пенсія за віком призначається з урахуванням набутого страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії.

Під час призначення пенсії з відтермінуванням основний розмір пенсійної виплати має збільшитися так:

по 0,5% — додадуть за кожен повний місяць стажу, починаючи з місяця, що слідує за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відтермінування виходу "на заслужений відпочинок" на термін до 60 місяців;

по 0,75% — нарахують за кожен повний місяць стажу, починаючи з місяця, що йде за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відтермінування виходу на пенсію на термін більш ніж 60 місяців.

За словами фахівців, якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на період менший, ніж 60 місяців, то за кожен рік такого відтермінування вона отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5 х 12), за два роки пізнішого виходу на пенсію — 12% (0,5 х 24) тощо. А от відстрочка на шість років (це — 72 місяці) вже збільшить основний розмір пенсії на 54% (72 х 0,75).

Зверніть увагу, що для збільшення пенсійних виплат враховуються лише повні місяці роботи: підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у березні 2024 року в Україні має відбутися масштабна індексація пенсій. В уряді планують, що солідарна пенсія для громадян має становити 30% від середнього заробітку.

Також ми писали про те, як пройти ідентифікацію для отримання пенсії та на які питання відповідати під час цього процесу. Частина пенсіонерів зобов'язана пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді України (ПФУ), щоб не втратити свої пенсійні виплати. Під час цього процесу українцям буде поставлена низка запитань.