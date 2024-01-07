Хто з пенсіонерів може отримати майже 300 грн доплат

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Після зростання прожиткового мінімуму у 2024 році зросли пенсії та деякі надбавки до них. Певна категорія пенсіонерів має право отримувати додаткові 292 гривні до основних пенсійних виплат.

Про це йдеться в Законі України "Про донорство крові та її компонентів".

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Хто може отримати надбавку

У 2024 році розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб зріс до 2361 гривні, тоді як прожитковий мінімум на місяць для однієї особи тепер становить 2 920 гривень. Внаслідок цього збільшився розмір надбавки для людей, які мають статус почесного донора, адже вона становить 10% від прожиткового мінімуму.

"Особи, яким надано статус Почесного донора України, мають право на одержання надбавки до пенсії в розмірі 10% затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць", — йдеться в Законі про донорство крові.

Це означає, що зараз пенсіонери зі статусом Почесного донора можуть отримати 292 гривні надбавки до пенсії.

Статус Почесного донора України можуть отримати громадяни, які безплатно здали: 40 доз цільної крові; 40 доз компонентів крові, заготованих методом аферезу (тромбоцити, лейкоцити, еритроцити); або 60 доз плазми.

Які ще надбавки до пенсії можна отримати

Серед інших надбавок, які можуть отримувати пенсіонери в Україні:

Надбавки за віком. Пенсіонери отримують додаткові суми до пенсії залежно від віку.

Пенсіонери отримують додаткові суми до пенсії залежно від віку. Наприклад, особи віком від 70 до 74 років отримують щомісяця 300 гривень, від 75 до 79 років — 456 гривень, від 80 років і більше — 570 гривень. Ця надбавка автоматично додається до загальної суми пенсії.

Надбавки за дітей. Пенсіонери, які доглядають дітей віком до 18 років, можуть отримувати додаткову надбавку в розмірі 150 гривень за кожну дитину. Ця надбавка виплачується додатково до інших видів пенсій і не призначається автоматично, потрібно звертатися до відділення Пенсійного фонду.

Пенсіонери, які доглядають дітей віком до 18 років, можуть отримувати додаткову надбавку в розмірі 150 гривень за кожну дитину. Ця надбавка виплачується додатково до інших видів пенсій і не призначається автоматично, потрібно звертатися до відділення Пенсійного фонду. Надбавки за надмірний стаж. Пенсіонери можуть отримувати надбавку за кожний повний рік страхового стажу, який перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Розмір цієї надбавки становить 1% від розміру пенсії, але не більше ніж 1% прожиткового мінімуму для осіб з обмеженими можливостями. Максимальна надбавка за 1 додатковий рік стажу становить 20,9 гривні.

Пенсіонери можуть отримувати надбавку за кожний повний рік страхового стажу, який перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Розмір цієї надбавки становить 1% від розміру пенсії, але не більше ніж 1% прожиткового мінімуму для осіб з обмеженими можливостями. Максимальна надбавка за 1 додатковий рік стажу становить 20,9 гривні. Надбавка самотнім пенсіонерам, які потребують догляду. Пенсіонери, які досягли 80 років і більше, проживають самостійно і потребують постійного стороннього догляду за здоров'ям, можуть отримувати цю надбавку до пенсії за віком.

Але ця надбавка не нараховується, якщо пенсіонер вже отримує інші види надбавок, наприклад за інвалідністю.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у 2024 році в Україні, щоб вийти на пенсію у 60 років,у людини має бути страховий стаж не менше як 31 рік. Але кожен українець може відстрочити свій вихід на заслужений відпочинок за власним бажанням та збільшити таким чином свою пенсію.

Також ми писали про те, як пройти ідентифікацію для отримання пенсії та на які питання відповідати під час цього процесу. Частина пенсіонерів зобов'язана пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді України (ПФУ), щоб не втратити свої пенсійні виплати. Під час цього процесу українцям буде поставлена низка запитань.