Выплаты для селян — кто и где получит около 30 тыс. грн в мае

Почти 30 тыс. грн — кому из украинских селян доступны выплаты
Жители Харьковской области могут получить финансовую помощь от Красного Креста Украины и Всемирной продовольственной программы. Средства доступны представителям сельских домохозяйств.
Об этом говорится в сообщении гуманитарной организации "Общество Красного Креста Украины".
Кто может получить денежную помощь на Харьковщине
В организации отмечают, что программа предусматривает предоставление денежной помощи на развитие хозяйства. Средства предоставят тем, кто занимается животноводством, пчеловодством, переработкой продукции и садоводством.
Проект охватит Савинскую и Барвенковскую громады Харьковской области. В частности в Барвенковской громаде — это г. Барвенково и пять старостинских округов: Подоловский, Ивановский, Новониколаевский, Григорьевский, Богодаровский.
Выплаты будут доступны уязвимым категориям граждан:
- лицам с инвалидностью;
- многодетным семьям;
- одиноким людям пожилого возраста.
Как получить денежную и натуральную помощь
По программе, граждане смогут получить помощь эквивалентную 29 тыс. грн на хозяйство. А именно такие наборы:
- для теплиц (теплица и капельное орошение);
- для малой механизации (мотоблок или тачка);
- для садоводства (баки для воды, насосы).
Также возможно предоставление денежной помощи для животноводства, пчеловодства и переработки продукции.
Кроме того, во время программы предусмотрены: консультации, обучение, сопровождение экспертов и мониторинг эффективности помощи.
"Обратите внимание: участие в программе бесплатное... если вы получали аналогичную помощь в течение последних шести месяцев — проверка на дублирование может ограничить участие", — говорится в сообщении.
Доступны такие горячие линии:
- Всемирная Продовольственная Программа: 0 800 600 122;
- Украинский Красный Крест: 0 800 332 656;
- Харьковская областная организация Украинского Красного Креста: 0 800 332 402;
- Линия добропорядочности Украинского Красного Креста: 0 800 357 100.
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