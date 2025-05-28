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Почти 30 тыс. грн — кому из украинских селян доступны выплаты

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Дата публикации 28 мая 2025 13:05
Выплаты для селян — кто и где получит около 30 тыс. грн в мае
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Харьковской области могут получить финансовую помощь от Красного Креста Украины и Всемирной продовольственной программы. Средства доступны представителям сельских домохозяйств.

Об этом говорится в сообщении гуманитарной организации "Общество Красного Креста Украины".

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Кто может получить денежную помощь на Харьковщине

В организации отмечают, что программа предусматривает предоставление денежной помощи на развитие хозяйства. Средства предоставят тем, кто занимается животноводством, пчеловодством, переработкой продукции и садоводством.

Проект охватит Савинскую и Барвенковскую громады Харьковской области. В частности в Барвенковской громаде — это г. Барвенково и пять старостинских округов: Подоловский, Ивановский, Новониколаевский, Григорьевский, Богодаровский.

Выплаты будут доступны уязвимым категориям граждан:

  • лицам с инвалидностью;
  • многодетным семьям;
  • одиноким людям пожилого возраста.

Как получить денежную и натуральную помощь

По программе, граждане смогут получить помощь эквивалентную 29 тыс. грн на хозяйство. А именно такие наборы:

  • для теплиц (теплица и капельное орошение);
  • для малой механизации (мотоблок или тачка);
  • для садоводства (баки для воды, насосы).

Также возможно предоставление денежной помощи для животноводства, пчеловодства и переработки продукции.

Кроме того, во время программы предусмотрены: консультации, обучение, сопровождение экспертов и мониторинг эффективности помощи.

"Обратите внимание: участие в программе бесплатное... если вы получали аналогичную помощь в течение последних шести месяцев — проверка на дублирование может ограничить участие", — говорится в сообщении.

Доступны такие горячие линии:

  • Всемирная Продовольственная Программа: 0 800 600 122;
  • Украинский Красный Крест: 0 800 332 656;
  • Харьковская областная организация Украинского Красного Креста: 0 800 332 402;
  • Линия добропорядочности Украинского Красного Креста: 0 800 357 100.

Ранее мы писали о реализации программы "Рестарт для ВПЛ", призванной поддержать бизнес во время войны. В ее рамках внутренне перемещенные лица смогут получить 10 тыс. долларов.

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выплаты сельское хозяйство финансовая помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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