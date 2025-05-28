Выплаты для селян — кто и где получит около 30 тыс. грн в мае

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Харьковской области могут получить финансовую помощь от Красного Креста Украины и Всемирной продовольственной программы. Средства доступны представителям сельских домохозяйств.

Об этом говорится в сообщении гуманитарной организации "Общество Красного Креста Украины".

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В организации отмечают, что программа предусматривает предоставление денежной помощи на развитие хозяйства. Средства предоставят тем, кто занимается животноводством, пчеловодством, переработкой продукции и садоводством.

Проект охватит Савинскую и Барвенковскую громады Харьковской области. В частности в Барвенковской громаде — это г. Барвенково и пять старостинских округов: Подоловский, Ивановский, Новониколаевский, Григорьевский, Богодаровский.

Выплаты будут доступны уязвимым категориям граждан:

лицам с инвалидностью;

многодетным семьям;

одиноким людям пожилого возраста.

Как получить денежную и натуральную помощь

По программе, граждане смогут получить помощь эквивалентную 29 тыс. грн на хозяйство. А именно такие наборы:

для теплиц (теплица и капельное орошение);

для малой механизации (мотоблок или тачка);

для садоводства (баки для воды, насосы).

Также возможно предоставление денежной помощи для животноводства, пчеловодства и переработки продукции.

Кроме того, во время программы предусмотрены: консультации, обучение, сопровождение экспертов и мониторинг эффективности помощи.

"Обратите внимание: участие в программе бесплатное... если вы получали аналогичную помощь в течение последних шести месяцев — проверка на дублирование может ограничить участие", — говорится в сообщении.

Доступны такие горячие линии:

Всемирная Продовольственная Программа: 0 800 600 122;

Украинский Красный Крест: 0 800 332 656;

Харьковская областная организация Украинского Красного Креста: 0 800 332 402;

Линия добропорядочности Украинского Красного Креста: 0 800 357 100.

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