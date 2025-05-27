Виплати від Австрії — як і хто з українців зможе отримати 7 тис. євро

Людина тримає євровалюту. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцо

В українських підприємців є змога долучитися до нової хвилі програми допомоги REDpreneurUA та отримати 7 тис. євро на бізнес. Зареєструватися у проєкті можна до 26 червня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Українського Червоного Хреста у соцмережі Facebook.

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Детальніше про програму REDpreneurUA

Як зазначається, йдеться про четверту хвилю програми REDpreneurUA з підтримки українських підприємців на шляху до створення сталого та соціально орієнтованого бізнесу.

Програму реалізують спільно Український та Австрійський Червоний Хрест за підтримки фонду "Neighbour in Need" (Австрія).

Проєкт покликаний допомогти майбутнім підприємцям отримати знання, практичні уміння, менторську підтримку та фінансування для запуску чи відновлення бізнесу під час війни.

"Навчання четвертої когорти відбуватиметься у партнерстві з бізнес-інкубатором Ukrainian Future — середовищем для розвитку інноваційного підприємництва в Україні", — йдеться у повідомленні.

Програма зацікавлена в ідеях з соціальним, екологічним або інноваційним впливом, у підтримці учасників, котрі прагнуть зробити свій внесок у відновлення країни через підприємництво.

У рамках програми відберуть десять фіналістів, яким надалі нададуть підтримку у реалізації бізнес-ідей та 7 тис. євро, допоможуть втілити задуми, що спрямовані на підтримку громад та створення робочих місць.

Хто може взяти участь у програмі та як подати заявку

Взяти участь у конкурсі можуть громадяни України віком від 18 до 59 років, які:

мешкають на підконтрольній українському уряду території;

є бізнес-ідея в одній зі сфер економіки з соціальною, екологічною чи інноваційною компонентою;

не мають бізнесу чи хочуть відновити власну справу;

є стабільне інтернет-з'єднання для онлайн-навчання.

Пріоритет нададуть тим, хто має статус вразливості (як-от ВПО, інвалідність).

У межах програми лише 25 учасників зможуть пройти інтенсивну навчальну програму на базі бізнес-інкубатора Ukrainian Future, а кошти отримають 10 осіб.

"Це шанс не лише навчитися підприємництва, а й стати частиною спільноти, яка змінює Україну", — йдеться у повідомленні організаторів.

Подати заявки можна до 26 червня 2025 року.

Оголошення. Джерело: Червоний Хрест України

Раніше ми повідомляли, що українці зможуть отримати фіндопомогу за шкоду життю та здоров’ю у зв'язку з агресією РФ. Кошти виплатять особам з інвалідності у сумі до 800 тис. грн.

Також писали, що громадяни можуть отримати фінпідтримку від БФ "Caritas Czech Republic". Виплати доступні власникам бізнесу та охочим розпочати власну справу.