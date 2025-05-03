Тарифы в ПриватБанке — за что начнут взимать почти 100 грн

Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 2026 года клиентам госфинучреждения "ПриватБанк" придется платить за одну из услуг по картам, которая сейчас является бесплатной. Речь идет о дополнительной сумме в почти 100 грн.

Такая информация содержится на официальном сайте государственного банка.

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Как сообщается на банковском портале в разделе о платежных картах, с 1 января 2026 года будет установлена фиксированная плата в 80 грн вместе с НДС за услугу по доставке перевыпущенных карт по стране.

Также установят дифференцированную цену за сервис по международной доставке карт клиентам. Размер комиссии за соответствующую услугу для каждой страны будет свой.

До конца текущего года клиенты ПриватБанка могут заказывать такую услугу на бесплатной основе. Сейчас банк предлагает шесть карт всех типов.

Тарифы за карты. Источник: ПриватБанк

Как осуществить заказ доставки карты

Услуга по бесплатной доставке карт действует по всей Украине (кроме оккупированных районов и Крыма) и в 48 странах.

Заказать доставку клиенты смогут в таком случае:

при перевыпуске действующей банковской карты;

при открытии цифровой карты в мобильном приложении "Приват24".

Сам заказ новых карт или перевыпуск старых доступен всего в несколько кликов в "Приват24". Для этого нужно:

зайти в меню "Все карты";

выбрать нужную для перевыпуска карту;

зайти в ее настройки;

нажать пункт "Заказать карту";

выбрать заказ доставки.

Срок доставки в городах Украины — на следующий день в почтовые отеделения, за пределами страны курьером "Новой почты" — от одной до двух недель, "Укрпочтой" — от одной недели до одного месяца.

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