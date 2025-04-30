Іпотека єОселя від ПриватБанку — з якими проблемами зіткнулись клієнти

Відділення ПриватБанку на одній зі столичних вулиць. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" розповіли про труднощі в бажанні скористатися пільговою іпотечною програмою "єОселя". У банку зволікають з наданням коштів, тоді як громадянам загрожує втрата сплаченого авансу продавцям.

Це випливає з повідомлення, розміщеного на порталі "Мінфін".

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Труднощі з програмою "єОселя" у ПриватБанку

Як зазначається в одному з повідомлень, чоловік пів року чекав на погодження від ПриватБанку надання кредиту за програмою "єОселя". Кілька разів збирав та подавав необхідний пакет документів, зокрема через сплив терміну їхньої чинності, однак у фінустанові так і не погодили кредит.

Чоловік неодноразово звертався на "гарячу лінію" та особисто до представників банку, однак безрезультатно. У підсумку продавець нерухомості виступив проти продажу, оскільки ситуація з погодженням кредиту банком так і не зрушила з місця.

"... З першого нашого звернення з документами до банку минуло майже пів року. Витрачені кошти на оцінку квартири, тричі збирався пакет документів, а це також час і кошти, витрачено купу нервів і жодної комунікації, жодної інформації добитися не можемо... Дуже жалкуємо, що не обрали інший банк. Продавець чекав пів року і, логічно, що вже не хоче тримати квартиру, оскільки ніякого просвіту в цій ситуації не видно...", — повідомив клієнт.

Представники банку не пояснили, з чим саме пов'язані зволікання в наданні згоди клієнтові на кредитне фінансування за іпотечною програмою.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що відомо про програму "єОселя"

Як зазначається на порталі банку, за державною іпотечною пільговою програмою "єОселя" українці можуть оформити кредит на купівлю житла.

Зокрема, військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики, вчителі, медики, науковці мають право на купівлю нерухомості під 3% річних.

Учасники бойових дій, ветерани, переселенці, решта громадян, які не мають власного житла чи хочуть збільшити площу, отримають ставку у 7%.

Учасники програми "Контракт 18-24" після завершення служби мають право на іпотеку під 0%. Перший внесок: 10% для осіб до 25 років, 20% — для решти.

Інформація про іпотечну програму. Джерело: ПриватБанк

Нагадаємо, що у ПриватБанку запустили послугу онлайн-голосування для участі у програмі "Теплі кредити". Скористатися таким сервісом можуть ОСББ та ЖБК.

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