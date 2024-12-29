Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Будущая пенсия — размер выплаты при зарплате в 15 тыс. грн arrow

Будущая пенсия — размер выплаты при зарплате в 15 тыс. грн

29 декабря 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — какая будет выплата, если размер зарплаты 15 тыс. грн
Пожилые люди. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Размер пенсий украинцев зависит от ряда факторов, в частности от срока выхода на заслуженный отдых и размера заработной платы. Известно, какая сумма пенсионной выплаты будет, если зарплата составляет 15 тыс. гривен.

Сумму можно рассчитать, используя формулу, установленную Пенсионным фондом Украины (ПФУ).

Читайте также:

От чего зависит размер пенсии в Украине

Согласно пенсионному законодательству, размер пенсий напрямую зависит от трех основных факторов:

  • средняя заработная плата;
  • индивидуальный коэффициент заработка;
  • страховой стаж.

Зная размер зарплаты, будущий размер пенсии можно примерно рассчитать самому на основе формулы Пенсионного фонда. А именно: П = Зп × Икз × Кс.

  • П — размер пенсионной выплаты;
  • Зп — средняя заработная плата в стране за последние три года перед выходом на пенсию;
  • Икз — коэффициент зарплаты (речь идет об соотношении личной зарплаты гражданина и средней в стране);
  • Кс — коэффициент стажа (количество лет страхового стажа × 1%).

Какая будет пенсия, если размер заработной платы 15 тыс. грн

Чтобы выяснить, какой будет примерный размер пенсии при условии 15 тыс. гривен и 30 лет страхового стажа, нужно подставить цифры в формулу.

Так, коэффициент зарплаты (ИКЗ) равен 1,0 при сумме 15 тыс. гривен, и, если она была на уровне средней в стране.

Коэффициент страхового стажа (Кс) при условии 30 лет: 30×1% = 0,30.

В итоге будущая пенсия будет такова: 15 тыс. гривен × 1,0 × 0,30 = 4,5 тыс. гривен.

При меньшем стаже, например 25 лет, сумма будет следующая: 15 тыс. гривен × 1,0 × 0,25 = 3,75 тыс. гривен.

При большем стаже, например 35 лет, коэффициент будет равен 0,35, и пенсия составит: 15 тыс. гривен × 1,0 × 0,35 = 5,25 тыс. гривен.

Размер пенсионной выплаты не может быть меньше установленной минимальной пенсии в стране, которая зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Ранее сообщалось, что в 2025 году размер максимальной пенсии не будет расти, поскольку уровень прожиточного минимума будет неизменным. Это предусмотрено, в частности, бюджетной декларацией на 2025-2027 годы.

Также известно, каким категориям граждан назначаются максимальные выплаты в 23 тыс. гривен. Такое право имеют, в частности, украинские государственные служащие.

зарплаты выплаты пенсии ПФУ пенсионеры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк оставил клиента без кредита — что не понравилось банку

Эксклюзив

06:44 Говорят ли учителя и ученики по-украински, — реакция Омбудсмена

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:36 Кому и как выплачивается одноразовая помощь за первый контракт

06:35 Дадут ли Беларуси "Орешник" — в ГУР МО ответили

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:30 Война не помешала – как изменился украинский экспорт зерновых

06:22 ТЦК взялись за горнолыжников — начались проверки на Прикарпатье

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

06:10 Будущая пенсия — размер выплаты при зарплате в 15 тыс. грн

07:01 ПриватБанк оставил клиента без кредита — что не понравилось банку

Эксклюзив

06:44 Говорят ли учителя и ученики по-украински, — реакция Омбудсмена

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:36 Кому и как выплачивается одноразовая помощь за первый контракт

06:35 Дадут ли Беларуси "Орешник" — в ГУР МО ответили

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:30 Война не помешала – как изменился украинский экспорт зерновых

06:22 ТЦК взялись за горнолыжников — начались проверки на Прикарпатье

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

06:10 Будущая пенсия — размер выплаты при зарплате в 15 тыс. грн

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн