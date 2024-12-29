Пенсии в Украине — какая будет выплата, если размер зарплаты 15 тыс. грн

Пожилые люди. Фото: Freepik

Размер пенсий украинцев зависит от ряда факторов, в частности от срока выхода на заслуженный отдых и размера заработной платы. Известно, какая сумма пенсионной выплаты будет, если зарплата составляет 15 тыс. гривен.

Сумму можно рассчитать, используя формулу, установленную Пенсионным фондом Украины (ПФУ).

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Согласно пенсионному законодательству, размер пенсий напрямую зависит от трех основных факторов:

средняя заработная плата;

индивидуальный коэффициент заработка;

страховой стаж.

Зная размер зарплаты, будущий размер пенсии можно примерно рассчитать самому на основе формулы Пенсионного фонда. А именно: П = Зп × Икз × Кс.

П — размер пенсионной выплаты;

Зп — средняя заработная плата в стране за последние три года перед выходом на пенсию;

Икз — коэффициент зарплаты (речь идет об соотношении личной зарплаты гражданина и средней в стране);

Кс — коэффициент стажа (количество лет страхового стажа × 1%).

Какая будет пенсия, если размер заработной платы 15 тыс. грн

Чтобы выяснить, какой будет примерный размер пенсии при условии 15 тыс. гривен и 30 лет страхового стажа, нужно подставить цифры в формулу.

Так, коэффициент зарплаты (ИКЗ) равен 1,0 при сумме 15 тыс. гривен, и, если она была на уровне средней в стране.

Коэффициент страхового стажа (Кс) при условии 30 лет: 30×1% = 0,30.

В итоге будущая пенсия будет такова: 15 тыс. гривен × 1,0 × 0,30 = 4,5 тыс. гривен.

При меньшем стаже, например 25 лет, сумма будет следующая: 15 тыс. гривен × 1,0 × 0,25 = 3,75 тыс. гривен.

При большем стаже, например 35 лет, коэффициент будет равен 0,35, и пенсия составит: 15 тыс. гривен × 1,0 × 0,35 = 5,25 тыс. гривен.

Размер пенсионной выплаты не может быть меньше установленной минимальной пенсии в стране, которая зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Ранее сообщалось, что в 2025 году размер максимальной пенсии не будет расти, поскольку уровень прожиточного минимума будет неизменным. Это предусмотрено, в частности, бюджетной декларацией на 2025-2027 годы.

Также известно, каким категориям граждан назначаются максимальные выплаты в 23 тыс. гривен. Такое право имеют, в частности, украинские государственные служащие.