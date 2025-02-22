Пенсии в Украине — какая будет сумма выплаты, если зарплата 20 тыс. грн

Женщина с мужчиной за компьютером. Фото: Freepik

В Украине размеры будущих выплат граждан на заслуженном отдыхе зависят от нескольких факторов, в частности, срока выхода на пенсию и размера заработной платы. Известно, при каких условиях можно будет рассчитывать на выплату 6,2 тыс. гривен.

Соответствующие подсчеты можно сделать, используя формулу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как рассчитывают будущие пенсии украинцев

Как отмечают в ПФУ, размер пенсии по возрасту определяется в соответствии со ст. 27 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Так, законодательство предусматривает, что размер выплаты должен напрямую зависеть от трех определяющих факторов:

средней заработной платы;

индивидуального коэффициента заработка;

страхового стажа.

Учитывая это, зная размер заработной платы, сумму будущей пенсии можно рассчитать самостоятельно на основе официальной формулы от ПФУ. Она выглядит следующим образом: П = Зп × Икз × Кс.

П — размер пенсии;

Зп — средняя зарплата в стране за последние три года перед выходом гражданина на заслуженный отдых;

Икз — коэффициент заработной платы (соотношение личного дохода к средней зарплаты в стране);

Кс — коэффициент страхового стажа (количество лет стажа × 1%).

Кто получит 6,2 тыс. гривен пенсии

Таким образом, при расчете пенсии нужно использовать такие показатели, как средняя заработная плата за три года и соотношение зарплаты конкретного гражданина к средней зарплате в стране.

Исходя из формулы, для расчета можно взять среднюю зарплату в 15 тыс. грн и индивидуальный коэффициент при доходе в 20 тыс. грн в размере 1,3.

В итоге — пенсия у человека в 60 лет при наличии страхового стажа в 32 года будет составлять чуть больше 6 тыс. грн. А именно:

15 тыс. грн х 1,3 х (32 х 0,01) = 6,24 тыс. грн.

Как известно, минимальная пенсия в Украине составляет 2,36 тыс. грн, а средняя пенсия равна 5,78 тыс. грн.

Напомним, в 2025 году традиционного ежегодного обновления прожиточного минимума не будет. Выплаты будут заморожены на уровне предыдущего года из-за сложной экономической ситуации в стране, а значит — минимальная пенсия также не изменится.

Ранее мы рассказывали, что украинских пенсионеров ждет мартовская индексация выплат. В частности, в Пенсионном фонде определили, что показатель средней заработной платы за 2022-2024 годы составил 15 тыс. грн.