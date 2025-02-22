Пенсии в Украине — какая будет сумма выплаты, если зарплата 20 тыс. грн

Будущие пенсии — кто из украинцев получит 6,2 тыс. гривен
В Украине размеры будущих выплат граждан на заслуженном отдыхе зависят от нескольких факторов, в частности, срока выхода на пенсию и размера заработной платы. Известно, при каких условиях можно будет рассчитывать на выплату 6,2 тыс. гривен.
Соответствующие подсчеты можно сделать, используя формулу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как рассчитывают будущие пенсии украинцев
Как отмечают в ПФУ, размер пенсии по возрасту определяется в соответствии со ст. 27 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Так, законодательство предусматривает, что размер выплаты должен напрямую зависеть от трех определяющих факторов:
- средней заработной платы;
- индивидуального коэффициента заработка;
- страхового стажа.
Учитывая это, зная размер заработной платы, сумму будущей пенсии можно рассчитать самостоятельно на основе официальной формулы от ПФУ. Она выглядит следующим образом: П = Зп × Икз × Кс.
- П — размер пенсии;
- Зп — средняя зарплата в стране за последние три года перед выходом гражданина на заслуженный отдых;
- Икз — коэффициент заработной платы (соотношение личного дохода к средней зарплаты в стране);
- Кс — коэффициент страхового стажа (количество лет стажа × 1%).
Кто получит 6,2 тыс. гривен пенсии
Таким образом, при расчете пенсии нужно использовать такие показатели, как средняя заработная плата за три года и соотношение зарплаты конкретного гражданина к средней зарплате в стране.
Исходя из формулы, для расчета можно взять среднюю зарплату в 15 тыс. грн и индивидуальный коэффициент при доходе в 20 тыс. грн в размере 1,3.
В итоге — пенсия у человека в 60 лет при наличии страхового стажа в 32 года будет составлять чуть больше 6 тыс. грн. А именно:
- 15 тыс. грн х 1,3 х (32 х 0,01) = 6,24 тыс. грн.
Как известно, минимальная пенсия в Украине составляет 2,36 тыс. грн, а средняя пенсия равна 5,78 тыс. грн.
Напомним, в 2025 году традиционного ежегодного обновления прожиточного минимума не будет. Выплаты будут заморожены на уровне предыдущего года из-за сложной экономической ситуации в стране, а значит — минимальная пенсия также не изменится.
Ранее мы рассказывали, что украинских пенсионеров ждет мартовская индексация выплат. В частности, в Пенсионном фонде определили, что показатель средней заработной платы за 2022-2024 годы составил 15 тыс. грн.
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