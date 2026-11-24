Пенсионеры на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцев, которые много лет работали официально, при оформлении пенсии может ждать неприятный сюрприз. Пенсионный фонд иногда учитывает меньший стаж, чем человек на самом деле отработал. Из-за этого выход на пенсию может отложиться на несколько лет. Причины бывают разные — от неуплаченных работодателем взносов до старых ошибок в трудовой книжке.

Как заранее выявить такие проблемы и защитить свои пенсионные права, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины".

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Почему Пенсионный фонд может не зачесть годы работы

Для выхода на пенсию в 60 лет украинцам необходимо иметь определенный страховой стаж. С каждым годом требования становятся все более жесткими.

В 2026 году потребуется не менее 33 лет стажа, в 2027 году — уже 34 года, а с 2028 года — 35 лет. Если стажа не хватает, человеку могут назначить пенсию позже — в 63 или 65 лет. Но проблема иногда возникает даже у тех, кто работал десятилетиями.

Есть несколько причин, по которым Пенсионный фонд может учесть меньшее количество лет:

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Работодатель не платил взносы. Для страхового стажа имеет значение уплата единого социального взноса (ЕСВ). Если работодатель перечислял сумму меньше минимальной, месяц работы могут засчитать лишь частично. Такое бывает, например, при работе на неполную ставку. В Пенсионном фонде нет данных о работе. Информация о взносах хранится в электронной системе. Если работодатель передал неверные сведения или вообще их не предоставил, определенный период работы может отсутствовать в базе ПФУ. Ошибки в трудовой книжке. Особенно внимательно нужно проверить записи о работе до 2004 года. Если в трудовой книжке неправильно написана фамилия, отсутствует печать или есть другие ошибки, Пенсионный фонд может запросить дополнительные документы. Проблемы возникают и в том случае, если трудовая книжка утеряна. Не учли годы обучения. Обучение в вузах, училищах и других соответствующих учреждениях до 1 января 2004 года может входить в стаж, если у человека есть диплом или справка. А вот после этой даты обучение без уплаты страховых взносов в страховой стаж уже не засчитывается.

Как проверить свой стаж перед выходом на пенсию

Чтобы проблемы со стажем не стали неожиданностью, лучше проверить свои данные заранее. Для этого нужно:

Зайти на веб-портал Пенсионного фонда Украины. Войти в личный кабинет можно через BankID, "Дія.Підпис" или электронную подпись. Там следует просмотреть информацию о страховом стаже и заказать справку ОК-5. Она поможет увидеть, за какие периоды имеются данные об уплате страховых взносов. Если отсутствуют определенные месяцы или годы, нужно выяснить причину.

Как восстановить годы работы, которых нет в данных ПФУ

Прежде всего нужно проверить бумажную трудовую книжку. Ее можно оцифровать: сделать качественные скан-копии всех страниц и загрузить через веб-портал Пенсионного фонда. Так же можно подать документы об обучении до 2004 года.

Если в трудовой книжке есть ошибки или отсутствуют записи, нужно обратиться:

к бывшему работодателю;

к предприятию, ставшему его правопреемником;

в государственный архив.

Там можно получить справки, которые помогут подтвердить периоды работы.

Ранее Новини.LIVE писали, кому из пенсионеров-чернобыльцев полагается отдельная ежемесячная доплата. Ее получают неработающие пенсионеры, имеющие соответствующий статус и постоянно проживавшие в зонах отселения в определенные законом периоды. В 2027 году сумма может вырасти до 2 878 гривен, но для этого Верховная Рада должна окончательно утвердить новый прожиточный минимум.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто из пенсионеров может получать более 5 600 гривен доплаты ежемесячно. Такая выплата полагается украинцам, которые боролись за независимость страны в XX веке и были реабилитированы после советских репрессий. Чтобы получить деньги, необходимо подтвердить свой статус справкой из Пенсионного фонда.