Пенсіонери на вулиці. Фото: Новини.LIVE

На українців, які працювали офіційно багато років, під час оформлення пенсії може чекати неприємний сюрприз. Пенсійний фонд іноді враховує менше стажу, ніж людина насправді відпрацювала. Через це вихід на пенсію може відкластися на кілька років. Причини бувають різні — від несплачених роботодавцем внесків до старих помилок у трудовій книжці.

Як заздалегідь знайти такі проблеми та захистити свої пенсійні права, розповідає Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення ВГО "Асоціація платників податків України".

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Чому Пенсійний фонд може не зарахувати роки роботи

Для виходу на пенсію у 60 років українцям потрібно мати певну кількість страхового стажу. Щороку вимоги стають жорсткішими.

У 2026 році потрібно щонайменше 33 роки стажу, у 2027 році — вже 34 роки, а з 2028 року — 35 років. Якщо стажу бракує, людині можуть призначити пенсію пізніше — у 63 або 65 років. Але проблема іноді виникає навіть у тих, хто працював десятиліттями.

Є кілька причин, через які Пенсійний фонд може врахувати менше років:

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Роботодавець не сплачував внески. Для страхового стажу має значення сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ). Якщо роботодавець перераховував менше мінімальної суми, місяць роботи можуть зарахувати лише частково. Таке буває, наприклад, під час роботи на неповну ставку. У Пенсійному фонді немає даних про роботу. Інформація про внески зберігається в електронній системі. Якщо роботодавець передав неправильні відомості або взагалі їх не подав, певний період роботи може бути відсутнім у базі ПФУ. Помилки у трудовій книжці. Особливо уважно потрібно перевірити записи про роботу до 2004 року. Якщо в трудовій книжці неправильно написане прізвище, бракує печатки або є інші помилки, Пенсійний фонд може попросити додаткові документи. Проблеми виникають і тоді, коли трудова книжка загубилася. Не врахували роки навчання. Навчання у вишах, училищах та інших відповідних закладах до 1 січня 2004 року може входити до стажу, якщо людина має диплом або довідку. А ось після цієї дати навчання без сплати страхових внесків до страхового стажу вже не зараховується.

Як перевірити свій стаж до виходу на пенсію

Щоб проблеми зі стажем не стали несподіванкою, краще перевірити свої дані заздалегідь. Для цього потрібно:

Зайти на вебпортал Пенсійного фонду України. Увійти до особистого кабінету можна через BankID, Дія.Підпис або електронний підпис. Там слід переглянути інформацію про страховий стаж і замовити довідку ОК-5. Вона допоможе побачити, за які періоди є дані про сплату страхових внесків. Якщо певних місяців або років бракує, потрібно з'ясувати причину.

Як повернути роки роботи, яких немає в даних ПФУ

Насамперед потрібно перевірити паперову трудову книжку. Її можна оцифрувати: зробити якісні скан-копії всіх сторінок і завантажити через вебпортал Пенсійного фонду. Так само можна подати документи про навчання до 2004 року.

Якщо у трудовій книжці є помилки або бракує записів, треба звернутися:

до колишнього роботодавця;

до підприємства, яке стало його правонаступником;

до державного архіву.

Там можна отримати довідки, які допоможуть підтвердити періоди роботи.

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