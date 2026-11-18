Право на пенсию: как проверить и исправить ошибки в е-трудовой
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рекомендовали гражданам самостоятельно проверять информацию в электронной трудовой книжке — цифровом аналоге бумажной, где хранятся данные о трудовой деятельности. В случае появления неточностей — их обязательно необходимо исправить, ведь от этого будет зависеть правильность назначения пенсии.
Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ, передают Новини.LIVE.
Как проверить э-трудовую книжку для получения права на пенсию
По информации Пенсионного фонда, в цифровом аналоге бумажной трудовой книжки хранится ключевая информация о трудовой деятельности человека:
- Места работы;
- Даты приема на работу;
- Время увольнения;
- Профессиональные достижения (присвоение, изменение или лишение разряда, ранга, класса, звания, категории);
- Поощрения/награды (перенесенные с бумажного бланка);
- Страховой стаж (автоматический подсчет общего количества лет, месяцев и дней стажа).
Помимо данных о работе, в цифровую базу подтягивается или загружается другая информация в виде скан-копий документов, влияющих на расчет стажа. В частности, речь идет об образовании на дневной форме обучения, военной службе.
От правильности соответствующей информации будет зависеть назначение пенсии, поэтому стоит самостоятельно проверять соответствующие данные.
Гражданин должен либо сам оцифровать книжку, либо это должен сделать работодатель. В дальнейшем она будет храниться в Реестре застрахованных лиц, который администрирует Пенсионный фонд.
Как просмотреть свою электронную трудовую книжку
Каждый гражданин может проверить информацию о своей трудовой деятельности в оцифрованной трудовой книжке на портале Пенсионного фонда. Для этого необходимо:
- зайти на веб-портал ПФУ;
- авторизоваться как физическое лицо с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или "Дія.Підпису";
- зайти в раздел "Электронная трудовая книжка";
- просмотреть данные о трудовой деятельности.
В электронном документе будут дублироваться данные бумажной книжки и зафиксирована хронология карьеры работника.
Как исправить обнаруженные ошибки в электронной книжке
Согласно разъяснениям ПФУ, порядок исправления неточностей будет зависеть от того, в каком именно разделе электронной трудовой книжки будут содержаться ошибки. А именно:
- Если ошибки были обнаружены в разделе "Записи трудовой книжки (по СПОВ)", то эти данные формируются автоматически на основе отчетности, которую работодатель подает в ПФУ, а потому нужно обратиться к нему для подачи уточненной отчетности. В случае ликвидации предприятия — необходимо обратиться к правопреемнику. ПФУ не уполномочен самостоятельно корректировать данные, поскольку они вносятся в реестр на основе отчетности компаний.
- Если ошибки были обнаружены в разделе "Оцифрованная электронная трудовая книжка", то для их исправления необходимо подать обращение на портале Пенсионного фонда в разделе "Взаимодействие с ПФУ", описав обнаруженные ошибки или неточности.
"Корректность данных о работе и уплате страховых взносов влияет на формирование страхового стажа и размер будущей пенсии. Периоды, за которые не уплачены страховые взносы, не засчитываются в страховой стаж, а заработок за это время не учитывается при расчете пенсии", — пояснили в фонде.
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