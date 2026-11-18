Пожилая женщина за компьютером. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рекомендовали гражданам самостоятельно проверять информацию в электронной трудовой книжке — цифровом аналоге бумажной, где хранятся данные о трудовой деятельности. В случае появления неточностей — их обязательно необходимо исправить, ведь от этого будет зависеть правильность назначения пенсии.

Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ, передают Новини.LIVE.

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Как проверить э-трудовую книжку для получения права на пенсию

По информации Пенсионного фонда, в цифровом аналоге бумажной трудовой книжки хранится ключевая информация о трудовой деятельности человека:

Места работы;

Даты приема на работу;

Время увольнения;

Профессиональные достижения (присвоение, изменение или лишение разряда, ранга, класса, звания, категории);

Поощрения/награды (перенесенные с бумажного бланка);

Страховой стаж (автоматический подсчет общего количества лет, месяцев и дней стажа).

Помимо данных о работе, в цифровую базу подтягивается или загружается другая информация в виде скан-копий документов, влияющих на расчет стажа. В частности, речь идет об образовании на дневной форме обучения, военной службе.

От правильности соответствующей информации будет зависеть назначение пенсии, поэтому стоит самостоятельно проверять соответствующие данные.

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Гражданин должен либо сам оцифровать книжку, либо это должен сделать работодатель. В дальнейшем она будет храниться в Реестре застрахованных лиц, который администрирует Пенсионный фонд.

Как просмотреть свою электронную трудовую книжку

Каждый гражданин может проверить информацию о своей трудовой деятельности в оцифрованной трудовой книжке на портале Пенсионного фонда. Для этого необходимо:

зайти на веб-портал ПФУ;

авторизоваться как физическое лицо с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или "Дія.Підпису";

зайти в раздел "Электронная трудовая книжка";

просмотреть данные о трудовой деятельности.

В электронном документе будут дублироваться данные бумажной книжки и зафиксирована хронология карьеры работника.

Как исправить обнаруженные ошибки в электронной книжке

Согласно разъяснениям ПФУ, порядок исправления неточностей будет зависеть от того, в каком именно разделе электронной трудовой книжки будут содержаться ошибки. А именно:

Если ошибки были обнаружены в разделе "Записи трудовой книжки (по СПОВ)", то эти данные формируются автоматически на основе отчетности, которую работодатель подает в ПФУ, а потому нужно обратиться к нему для подачи уточненной отчетности. В случае ликвидации предприятия — необходимо обратиться к правопреемнику. ПФУ не уполномочен самостоятельно корректировать данные, поскольку они вносятся в реестр на основе отчетности компаний. Если ошибки были обнаружены в разделе "Оцифрованная электронная трудовая книжка", то для их исправления необходимо подать обращение на портале Пенсионного фонда в разделе "Взаимодействие с ПФУ", описав обнаруженные ошибки или неточности.

"Корректность данных о работе и уплате страховых взносов влияет на формирование страхового стажа и размер будущей пенсии. Периоды, за которые не уплачены страховые взносы, не засчитываются в страховой стаж, а заработок за это время не учитывается при расчете пенсии", — пояснили в фонде.

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