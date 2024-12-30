Некоторые клиенты ПриватБанка не могут зарегистрировать автомобили, взятые в лизинг в ПриватБанке — в чем проблема

Мужчина стоит возле банкомата ПриватБанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Клиенты одного из крупнейших государственных банков "ПриватБанка" жалуются, что у них возникают проблемы с имуществом, которые они взяли в кредит или лизинг. Так, некоторым украинцам не удается переоформить автомобиль.

Об этом клиент написал в жалобе на портале "Минфин".

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Лизинг в "ПриватБанке" — в чем проблема

В своем сообщении гражданин рассказал, что уже рассчитался с "ПриватБанком" за автомобиль, приобретенный в лизинг. Но когда попытался переоформить машину, в Сервисном Центре ему отказали, поскольку банк находится в реестре должников.

Поэтому государственные органы не хотят перерегистрировать имущество, и оно и в дальнейшем принадлежит банку.

"По запросу в "Приватбанк", как можно решать этот вопрос, сотрудник ответил, что ничего не могут сделать. Предложили дать взятку в Сервисном Центре", — говорится в сообщении.

Что ответили в "ПриватБанке"

Представители финансового учреждения отреагировали на жалобу, назвав ситуацию, которая произошла с клиентом, "временными неудобствами".

"Уверяем, что Банк прилагает все усилия для скорейшего решения данного вопроса", — говорится в сообщении.

При этом в банке также сообщили, что гражданин может свободно пользоваться приобретенным по договору финансового лизинга транспортным средством.

Что еще стоит знать

С 17 декабря украинские банки совместно с Министерством цифровой трансформации запустили "Дія.Карту", на которой украинцы смогут хранить зарплаты и другие государственные выплаты.

Сейчас граждане могут оформлять на эту карточку выплату в размере 908 грн в рамках госпрограммы "єКнига".

Ранее мы рассказывали, что клиентам "ПриватБанка" иногда могут без предупреждения блокировать счета.

Также мы писали, что "ПриватБанк" предлагает клиентам дать согласие на раскрытие банковской тайны.