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Лизинг авто в ПриватБанке — какие проблемы возникают у клиентов

30 декабря 2025 07:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Некоторые клиенты ПриватБанка не могут зарегистрировать автомобили, взятые в лизинг в ПриватБанке — в чем проблема
Мужчина стоит возле банкомата ПриватБанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Клиенты одного из крупнейших государственных банков "ПриватБанка" жалуются, что у них возникают проблемы с имуществом, которые они взяли в кредит или лизинг. Так, некоторым украинцам не удается переоформить автомобиль.

Об этом клиент написал в жалобе на портале "Минфин".

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В своем сообщении гражданин рассказал, что уже рассчитался с "ПриватБанком" за автомобиль, приобретенный в лизинг. Но когда попытался переоформить машину, в Сервисном Центре ему отказали, поскольку банк находится в реестре должников.

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Поэтому государственные органы не хотят перерегистрировать имущество, и оно и в дальнейшем принадлежит банку.

"По запросу в "Приватбанк", как можно решать этот вопрос, сотрудник ответил, что ничего не могут сделать. Предложили дать взятку в Сервисном Центре", — говорится в сообщении.

Что ответили в "ПриватБанке"

Представители финансового учреждения отреагировали на жалобу, назвав ситуацию, которая произошла с клиентом, "временными неудобствами".

"Уверяем, что Банк прилагает все усилия для скорейшего решения данного вопроса", — говорится в сообщении.

При этом в банке также сообщили, что гражданин может свободно пользоваться приобретенным по договору финансового лизинга транспортным средством.

Что еще стоит знать

С 17 декабря украинские банки совместно с Министерством цифровой трансформации запустили "Дія.Карту", на которой украинцы смогут хранить зарплаты и другие государственные выплаты.

Сейчас граждане могут оформлять на эту карточку выплату в размере 908 грн в рамках госпрограммы "єКнига".

Ранее мы рассказывали, что клиентам "ПриватБанка" иногда могут без предупреждения блокировать счета.

Также мы писали, что "ПриватБанк" предлагает клиентам дать согласие на раскрытие банковской тайны.

Минфин ПриватБанк кредиты деньги автомобиль

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