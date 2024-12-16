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Банки запустили Дія.Картку — що доступно українцям

16 грудня 2024 18:57
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
єКнига в Дії — як українцям отримати 908 грн
Банківська картка. Фото: Pixabay
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У Monobank з’явиться "Дія.Картка", яка перетвориться в єдине місце для зберігання усіх державних виплат. Крім того, там можна буде зберігати зарплатні виплати.

Про це написав у своєму Telegram-каналі співзасновник банку Олег Гороховський

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Для чого потрібна Дія.Картка

Він повідомив, що на "Дія.Картку" клієнти зможуть також отримувати:

  • зарплату; 
  • стипендії; 
  • соціальні виплати.

Ще на цій картці можна буде зберігати й власні кошти. 

"Нарешті кожна нова виплата від держави не створюватиме вам у гаманці +1 картку. Схрестимо пальці, щоб все працювало, як задумується", — написав Гороховський.

Як отримати Дія.Картку в Monobank

Для цього потрібно оновити мобільний застосунок Monobank. За словами Гороховського, нова картка відобразиться незабаром. 

"Дія.Картка" у ПриватБанку — що відомо

Аналогічну новину про запуск "Дія.Картки" 16 грудня повідомила пресслужба найбільшого державного банку країни. Зазначається, що на цю картку на неї можна буде отримати кошти державної в рамках програми "єКнига".

Відкрити спеціальний рахунок "Дія.Картки" у "Приват24" вже можуть українці, які є повнолітніми. Їм також пообіцяли надати 10% кешбеку за оплати цією карткою. 

Нагадаємо, нещодавно в "Дії" з'явилися дві нові військові облігації. Так, українці можуть у них інвестувати з грудня цього року.

Також ми розповідали, що "Зимову єПідтримку" українці зможуть витратити не тільки на оплату комуналки або мобільного рахунку. Нещодавно депутат Ярослав Железняк розповів, що за ці кошти громадяни можуть оплатити фотосесії  або номер у готелі. 

Дія виплати ПриватБанк гроші банки Монобанк

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