Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы UNHCR Ukraine выплатит ВПЛ 12 000 грн: какие нужны документы

UNHCR Ukraine выплатит ВПЛ 12 000 грн: какие нужны документы

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 11:00
Выплаты от UNHCR Ukraine: как и где ВПЛ могут оформить 12 000 грн
Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

18 мая 2026 года в еще одном городе откроется регистрация на оформление финансовой помощи от UNHCR Ukraine, что является представительством глобальной межправительственной организации — Агентства ООН по делам беженцев. Подать заявки смогут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы.

О том, кому можно будет оформить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Кому доступна денежная помощь от UNHCR Ukraine

Как отмечают организаторы, подать заявки для записи в электронную очередь смогут жители Киева. Выплаты будут доступны внутренним переселенцам и беженцам, которые временно проживают в этом городе. Новые правила предусматривают предоставление помощи, размер которой будет зависеть от сложности ситуации во время военного положения. В списке:

  1. Внутренне перемещенные лица (за последние 45 дней), которые оставили дома из-за угрозы жизни, обстрелов, обязательной эвакуации.
  2. ВПЛ (от 46 дней до шести месяцев), которые переместились из-за войны.
  3. Граждане, которые прибыли домой (после вынужденного перемещения по регионам или из-за границы), а возвращение произошло в течение последних 12 месяцев и не ранее трех месяцев.

Среди требований отбора для двух последних категорий:

  • ежемесячный доход не превышает 8 300 грн на каждого в семье;
  • будут учитывать близость к линии фронта и состояние условий проживания;
  • не получали выплаты от других организаций в течение последних трех месяцев.

Правила оформления финансовой помощи

Граждане, которые подпадают под вышеуказанные правила, могут записаться в электронную очередь регистрации. Онлайн-форму для записи в пункт сбора данных в г. Киев откроют 18 мая в 12:00.

Читайте также:

В случае успешного заполнения формы поступит звонок от работников партнера программы БФ "Право на защиту" для прохождения предварительной проверки на соответствие требованиям и назначения даты, времени и адреса личного приема.

Граждане должны подготовить документы (оригиналы):

  • паспорт;
  • налоговый номер (ИНН);
  • справку ВПЛ (или другие документы по перемещению);
  • свидетельство о рождении детей;
  • банковскую карту главы домохозяйства (номер IBAN);
  • документы, подтверждающие инвалидность или опеку.

"Присутствие всех членов семьи в пункте регистрации является обязательным! (Для маломобильных людей и детей до 3 лет регистрация возможна по оригиналам документов при наличии медицинской справки). Окончательное решение о возможности регистрации принимается специалистом фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем критериям программы", — добавили организаторы.

По новым правилам, ВПЛ получат в зависимости от жизненных обстоятельств несколько видов выплат до 12 300 грн.

Как сообщали Новини.LIVE, до конца июня можно подавать заявки Датскому совету по делам беженцев/DRC в Харьковском и Николаевском регионах. Предусмотрено оказание помощи предпринимателям, пострадавшим от войны, в сумме от 1 000 до 5 000 долларов.

Также Новини.LIVE писали, что в мае французская гуманитарная организация Acted предоставит жителям выплаты на полгода. Такая возможность доступна только в одном регионе. Речь идет о ежемесячной денежной помощи в сумме 1 800 грн.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации