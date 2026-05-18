Выплаты от UNHCR Ukraine: как и где ВПЛ могут оформить 12 000 грн

18 мая 2026 года в еще одном городе откроется регистрация на оформление финансовой помощи от UNHCR Ukraine, что является представительством глобальной межправительственной организации — Агентства ООН по делам беженцев. Подать заявки смогут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы.

О том, кому можно будет оформить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Кому доступна денежная помощь от UNHCR Ukraine

Как отмечают организаторы, подать заявки для записи в электронную очередь смогут жители Киева. Выплаты будут доступны внутренним переселенцам и беженцам, которые временно проживают в этом городе. Новые правила предусматривают предоставление помощи, размер которой будет зависеть от сложности ситуации во время военного положения. В списке:

Внутренне перемещенные лица (за последние 45 дней), которые оставили дома из-за угрозы жизни, обстрелов, обязательной эвакуации. ВПЛ (от 46 дней до шести месяцев), которые переместились из-за войны. Граждане, которые прибыли домой (после вынужденного перемещения по регионам или из-за границы), а возвращение произошло в течение последних 12 месяцев и не ранее трех месяцев.

Среди требований отбора для двух последних категорий:

ежемесячный доход не превышает 8 300 грн на каждого в семье;

будут учитывать близость к линии фронта и состояние условий проживания;

не получали выплаты от других организаций в течение последних трех месяцев.

Правила оформления финансовой помощи

Граждане, которые подпадают под вышеуказанные правила, могут записаться в электронную очередь регистрации. Онлайн-форму для записи в пункт сбора данных в г. Киев откроют 18 мая в 12:00.

В случае успешного заполнения формы поступит звонок от работников партнера программы БФ "Право на защиту" для прохождения предварительной проверки на соответствие требованиям и назначения даты, времени и адреса личного приема.

Граждане должны подготовить документы (оригиналы):

паспорт;

налоговый номер (ИНН);

справку ВПЛ (или другие документы по перемещению);

свидетельство о рождении детей;

банковскую карту главы домохозяйства (номер IBAN);

документы, подтверждающие инвалидность или опеку.

"Присутствие всех членов семьи в пункте регистрации является обязательным! (Для маломобильных людей и детей до 3 лет регистрация возможна по оригиналам документов при наличии медицинской справки). Окончательное решение о возможности регистрации принимается специалистом фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем критериям программы", — добавили организаторы.

По новым правилам, ВПЛ получат в зависимости от жизненных обстоятельств несколько видов выплат до 12 300 грн.

Как сообщали Новини.LIVE, до конца июня можно подавать заявки Датскому совету по делам беженцев/DRC в Харьковском и Николаевском регионах. Предусмотрено оказание помощи предпринимателям, пострадавшим от войны, в сумме от 1 000 до 5 000 долларов.

Также Новини.LIVE писали, что в мае французская гуманитарная организация Acted предоставит жителям выплаты на полгода. Такая возможность доступна только в одном регионе. Речь идет о ежемесячной денежной помощи в сумме 1 800 грн.