Виплати людям з інвалідністю І та ІІ групи: де гарантують допомогу у 500 грн щомісяця

У 2026 році деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку з боку місцевої влади. Йдеться про окремі виплати на щомісячній основі на продукти та базові потреби для вразливих категорій населення, зокрема осіб з інвалідністю та людей похилого віку.

Про те, хто і де може оформити додаткові виплати, розповідає редакція Новини.LIVE.

Кому гарантують додаткову допомогу у розмірі 500 грн

Цього року на посилену підтримку можуть розраховувати громадяни з реєстрацією у Покровській громаді Донецької області. Міська військова адміністрація розпочала реалізацію програми допомоги для найбільш вразливих категорій громадян.

"У Покровській громаді стартує програма підтримки місцевих мешканців "Назустріч покровчанам", спрямованої на підтримку жителів Покровської міської територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ключовою метою програми є надання стабільних щомісячних виплат на соціально-побутові потреби та купівлю продуктів харчування, зокрема під час евакуації громадян.

Згідно з умовами програми, передбачається виплата щомісячної матеріальної допомоги у розмірі 500 грн для таких категорій громадян без урахування доходів:

Людей з інвалідністю І або ІІ групи; Одного з батьків малозабезпеченої родини на кожну дитину (якщо є право на відповідну державну допомогу); Самотнім матерям або батькам на кожну дитину (якщо є право на держдопомогу); Дружин, чоловіків або одному із батьків цивільної особи, яка загинула через агресію Росії проти України.

Окрім того, претендувати на виплати можуть з урахуванням рівня доходів люди похилого віку (понад 65 років), які отримують пенсійні виплати, що не перевищують двох прожиткових мінімумів для непрацездатних (5 190 грн у 2026 році) та не працюють.

Куди звертатися за оформленням фіндопомоги

У разі відповідності вищепереліченим умовам громадяни можуть оформити щомісячну грошову допомогу від Покровської міської військової адміністрації.

Для того, щоб отримати додаткову інформацію, громадяни можуть звернутися до управління:

за адресою: м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 56;

за телефоном: 095 399 90 55.

Відповідну програму затвердили навесні 2026 року розпорядженням начальника Покровської МВА. Всі фінансові витрати будуть здійснюватися за рахунок місцевого бюджету.

Оголошення. Джерело: Управління соцзахисту м. Покровська

