Пенсии в Украине — кто из украинцев получит на руки лишь 25% законной выплаты

Женщина и мужчина пенсионного возраста. Фото: Freepik

Украинское законодательство предусматривает особый подход в выплатах гражданам пожилого возраста, которые находятся на полном государственном содержании в специализированных учреждениях. При условии наличия нетрудоспособных членов семьи у таких лиц — им лично выплачивается только 25% от пенсионной выплаты.

Об этом сообщается на портале государственных услуг "Дія".

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Подробнее о выплате 25% пенсии

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсионеры, которые находятся на полном гособеспечении и имеют нетрудоспособных членов семьи, находящихся на их иждивении, имеют право только на четверть собственной пенсии. Тогда как остальные выплаты предоставляют нетрудоспособным членам семьи и учреждения, где находится гражданин.

"Во время пребывания пенсионера на полном государственном содержании в соответствующем учреждении (заведении) ему выплачивается 25 процентов назначенной пенсии. В случаях, если размер его пенсии превышает стоимость содержания, выплачивается разница между пенсией и стоимостью содержания, но не менее 25 процентов назначенной пенсии", — говорится в пояснении.

В частности, если у пенсионера на полном гособеспечении есть нетрудоспособные члены семьи, которых содержит, пенсия выплачивается в таком порядке:

25% пенсии — самому пенсионеру;

остальная часть пенсии, однако не более чем 50% пенсии - указанным членам семьи.

Остальную сумму пенсии Пенсионный фонд перечисляет учреждению, где находится пенсионер на полном гособеспечении. Деньги зачисляют на банковские счета учреждения сверх бюджетных ассигнований и направляют только на цели улучшения условий проживания пенсионеров в порядке, определенном Кабинетом министров.

Если речь идет о детях-сиротах, то за период пребывания на полном гособеспечении пенсия в связи с потерей кормильца должна быть выплачена в полном размере и перечислена на личные банковские счета.

Другим детям, находящимся на полном гособеспечении, выплачивают 50% назначенной пенсии в связи с потерей кормильца и перечисляют на личные банковские счета, а остальное забирает учреждение.

Выплату пенсии осуществляют с 1 числа месяца, следующего за месяцем, когда пенсионера зачислили на полное гособеспечение.

Какие необходимы документы для выплаты

Граждане должны подать в Пенсионный фонд заявление на получение услуги. Это можно сделать как лично, так и через законного представителя:

отправив документы по почте (заказным письмом);

заполнив соответствующее заявление на получение услуги онлайн на портале ПФУ.

Нужно в целом подать следующие документы:

паспорт гражданина (копия);

идентификационный код (копия);

справку о регистрации места жительства лица, предусмотренную правительственным постановлением №207 от 2 марта 2016 года;

документ о принадлежности к нетрудоспособным членам семьи, указанных в части второй ст. 36 закона №1058;

документ о пребывании на содержании нетрудоспособных членов семьи, предусмотренный п. 2.11 раздела второго Порядка №22-1.

Ранее мы рассказывали, что госслужащие получают пенсию в размере 60% от прежней заработной платы. Тогда как большинство украинцев могут рассчитывать только на 30% от дохода.

Также сообщали, что родным погибших военных устанавливают пенсию по потере кормильца в разных размерах. В частности, сумму в 70% от его денежного обеспечения предоставляется родителям, женам/мужьям.