В Ощадбанку встановлені обмеження на операції з готівкою та перекази — які ліміти у лютому

Банківські картки в руках. Фото: Ощадбанк

У державному "Ощадбанку" встановлені нижня та верхня межа на зняття готівки та інші операції з коштами. Відомо, які передбачені обмеження на відповідні послуги у лютому 2026 року.

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на повідомлення банку.

Реклама

Читайте також:

Які діють ліміти на зняття готівки в Ощадбанку у лютому

Згідно з правилами Ощадбанку, у лютому передбачена гранична межа на зняття готівкових коштів з карт у розмірі 10 тис. грн на добу через банкомати.

Якщо звернутися на гарячу лінію банку або налаштувати у застосунку "Ощад 24", тоді на добу можна буде зняти до 100 тис. грн.

У банкоматах Ощадбанку передбачене зняття з однієї карти протягом трьох годин максимальна сума у 25 тис. грн. Для списання більше грошей необхідно шукати інший пристрій або звернутися у касу відділення банку, де віддадуть всю суму.

Обмеження на перекази грошей в Ощадбанку

Згідно з нормами, у лютому продовжують обмежувати грошові перекази через портал або застосунок "Ощад24/7". Такі заходи встановлені для убезпечення рахунків від різних шахрайських схем.

Зокрема, є ліміт для банківських карт Ощадбанку у нічний період доби. Він дозволяє переказувати за один раз під час фінансової операції не більш ніж 10 тис. грн.

У банку ввели таке обмеження на нічний період, оскільки саме тоді фіксується підвищена шахрайська активність. Вищі суми клієнти можуть відправляти у денний час доби.

Які ще передбачені ліміти на перекази в Ощаді

З метою посиленого захисту грошей клієнтів під час здійснення переказів онлайн встановлено ліміт на відправлення певної суми, перевищення якої вимагає підтвердження через SMS-повідомлення.

У лютому діє ліміт на суму 1 тис. грн. Якщо розмір грошового переказу вищий, то клієнту надійде повідомлення на фінансовий номер телефону з кодом.

Відповідні обмеження передбачені постановою №58 Національного банку України (НБУ) "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Раніше ми писали, що в Ощадбанку пояснили, де дінуться кошти з депозиту у разі закінчення терміну дії картки. Там дали алгоритм дій для таких випадків зі старими картками.

Ще ми розповідали, кому з клієнтів в Ощадбанку необхідно закрити карткові рахунки. Таку вимогу потрібно виконувати в крайніх випадках, щоб уникнути стягнення додаткової комісії.