Как связаться с оператором ПриватБанка — инструкция

Горячая линия ПриватБанка — как связаться с оператором
В Украине ПриватБанк является одним из крупнейших банков, который обслуживает как частных лиц, так и корпоративных. Чтобы быстро и оперативно решать вопросы или проблемы, которые возникают между банком и клиентами, последние могут воспользоваться несколькими каналами для коммуникации.
Как позвонить оператору ПриватБанка
Поддержка клиентов в ПриватБанке действует круглосуточно. Поэтому звонить по короткому номеру телефона 3700 можно в любое время, говорится на сайте финучреждения. Абонплата за звонок не взимается, если звонящий находится на территории Украины.
Если звонить со стационарных номеров, тогда нужно набирать: +38 (073) 716-11-31. Это же касается и клиентов ПриватБанка за рубежом.
Онлайн чат с оператором
Если не получается дозвониться, тогда можно попробовать выбрать другие способы для связи с банком. Например:
- написать из Приват24 или с сайта банка в чат Помощь онлайн;
- посетить отделение банка;
Также пользователи могут зайти на сайт ПриватБанка, в меню выбрать "Жалобы и предложения" и отправить сообщение.
