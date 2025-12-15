Как связаться с оператором ПриватБанка — инструкция

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE

В Украине ПриватБанк является одним из крупнейших банков, который обслуживает как частных лиц, так и корпоративных. Чтобы быстро и оперативно решать вопросы или проблемы, которые возникают между банком и клиентами, последние могут воспользоваться несколькими каналами для коммуникации.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом нужно знать.

Реклама

Читайте также:

Как позвонить оператору ПриватБанка

Поддержка клиентов в ПриватБанке действует круглосуточно. Поэтому звонить по короткому номеру телефона 3700 можно в любое время, говорится на сайте финучреждения. Абонплата за звонок не взимается, если звонящий находится на территории Украины.

Если звонить со стационарных номеров, тогда нужно набирать: +38 (073) 716-11-31. Это же касается и клиентов ПриватБанка за рубежом.

Онлайн чат с оператором

Если не получается дозвониться, тогда можно попробовать выбрать другие способы для связи с банком. Например:

написать из Приват24 или с сайта банка в чат Помощь онлайн;

посетить отделение банка;

Также пользователи могут зайти на сайт ПриватБанка, в меню выбрать "Жалобы и предложения" и отправить сообщение.

Ранее мы рассказывали, как предпринимателям открыть счет в ПриватБанке. Известно, изменились ли правила в декабре 2025 года. Узнавайте также, как в ПриватБанке снять деньги без карты.