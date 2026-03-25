Ліміти на розрахунки у Приват24: чому клієнти втрачають гроші

Банківська картка та смартфон.

Українці можуть втрачати без попереджень з рахунків держфінустанови "ПриватБанк" певні суми коштів, натомість у фінустанові радять звертатися до кіберполіції. Зокрема, один із клієнтів випадково виявив протиправні 34 транзакції на загальну суму близько 1 200 грн.

Про це інформує видання Новини.LIVE із посиланням на портал "Мінфін", де українці можуть лишати відгуки про роботу банків.

Читайте також:

Несанкціоновані списання з рахунків клієнтів ПриватБанку

Один із клієнтів розповів про проблему протиправного списання коштів з банківського рахунку. Проблему помітив під час перевірки балансу рахунку у мобільному застосунку.

Незаконне списання грошових коштів сталося з кредитної карти ПриватБанку для нібито оплати послуг у Facebook. Клієнт стверджує, що не має бізнес-акаунту у цій соцмережі і банківська карта, з якої відбулось списання, не підв'язана до акаунту.

Громадянин звернувся за роз'ясненням до банку, адже про жодну із 34 транзакцій фінустанова не попередила.

"Списання грошових коштів із моєї картки здійснювалось 19.03.2026 різними платежами протягом 20 хв., доки не скінчились кошти на рахунку. Загалом за цей період по моєму рахунку було здійснено без мого на те дозволу 34 транзакції на суму більше 1229 гривень на користь Facebook. Всі платежі відбулись в рахунок кредитних коштів. Я взагалі не маю бізнес-акаунту у Facebook та моя банківська карта з якої відбулось списання не підв'язана до мого акаунту в Facebook. Шокує те, що під час жодної із 34 транзакцій від банку мені не було надіслано жодного СМС чи повідомлення щодо необхідності підтвердження платежу", — пише громадянин.

За його словами, у банку йому відмовили у прийнятті заяви на спірну транзакцію з посиланням на, те що вони не здійснюють внутрішніх розслідувань і ініціювати повернення коштів не можуть. Там заявили, що йдеться про роботу шахраїв, тому порадили звернутися до кіберполіції.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Як убезпечити онлайн-розрахунки у ПриватБанку

За інформацією ПриватБанку, клієнти можуть самі контролювати безпеку онлайн-розрахунків. На такі випадки передбачений запобіжник оплати в інтернеті. Фіксовані суми, дозволені для зняття, покликані убезпечити кошти від несанкціонованих списань.

За замовчуванням встановлено ліміт у 2 000 грн на добу, однак його можна самостійно знизити через мобільний застосунок "Приват24", натиснувши на перемикач "Оплата в Інтернеті". Як правило, саме ця сума не вимагатиме підтвердження.

Для того, щоб повністю убезпечити кошти від протиправних списань онлайн, клієнтам радять деактивувати функцію "Оплата в Інтернеті". Після цього онлайн-розрахунки стануть неможливі, окрім тих, що потребуватимуть підтвердження через SMS-повідомлення або інформування у застосунку.

Для того, щоб змінити інтернет-ліміт, необхідно виконати такі кроки:

у "Приват24" знайти потрібну картку;

перейти у меню "Керування карткою";

натиснути на опцію "Ліміти";

зайти у розділ "Оплата в Інтернеті";

вказати/змінити суму онлайн-ліміту.

Раніше ми розповідали, що у березні клієнти ПриватБанку можуть отримати грошовий бонус за відкриття деяких видів карт системи Mastercard. Фінустанова обіцяє нарахувати 50 грн за оформлення.

Ще ми писали, що у ПриватБанку є можливість отримати кешбек за деякі грошові перекази з картами Mastercard. Зокрема, найменше банк нарахує 250 грн, а найбільше — 100 000 грн.

Як повідомити про факт шахрайства у "Приват24"

Клієнти у разі появи загроз можуть відправити звернення до банку через застосунок "Приват24". Зокрема, це можна зробити у випадку надходження підозрілих дзвінків. Для цього потрібно:

у застосунку зайти у меню "Комунікації";

перейти у розділ "Повідомити про шахрайство";

описати ситуацію";

додати підозрілий номер телефона;

зазначити дані та обрати карту, з якої шахраї намагались отримати дані;

вказати деталі ситуації;

виконати подальші рекомендації.

Які діють ліміти на перекази у ПриватБанку у 2026 році

У державному банку продовжують діяти обмеження на відправлення та отримання коштів. Один клієнт має право упродовж календарного місяця виконувати операції з переказів по Україні у таких рамках: