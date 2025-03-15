Ощадбанк ввел новые лимиты — почему это ударит по военным на передовой

Военный держит телефон. Фото: АрмияInform

Госфинучреждение "Ощадбанк" изменило уровень лимита при переводах с карт с 2 тыс. до 100 грн, за которые будут требовать смс-подтверждения. Такие изменения особенно скажутся на военнослужащих, которые защищают страну на передовой.

Об этом говорится в объяснении Ощадбанка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Подробнее об изменении лимитов в Ощадбанке

Как отметили представители банка, отвечая на комментарии клиентов относительно новации, что с целью обеспечения высокого уровня безопасности средств клиентов от мошенников решили снизить лимит для перевода средств с карт, что потребует дополнительного подтверждения.

В ответ на появление новых путей мошенничества на банковском рынке, банк решил пересмотреть правила переводов с карт. Лимиты на переводы изменились так:

раньше было 2 тыс. гривен без необходимости подтверждения;

нынче до 100 гривен без дополнительного подтверждения.

Теперь, чтобы осуществить перевод сверх лимитированной суммы, нужно будет ввести одноразовый пароль из SMS-сообщения.

"Операцию более 100 гривен пока можно подтвердить только кодом, который поступит в смс-сообщении... других способов подтверждения нет", — сообщили в банке.

Почему изменения особенно скажутся на бойцах

Как известно, на фронте военнослужащим запрещено пользоваться мобильной связью. Бойцы и раньше жаловались на проблемы с доступом к приложению "Ощад 24/7" из-за поступления кода исключительно на мобильный номер телефона, тогда как у них есть возможность пользоваться лишь интернетом.

В связи с обновлением правил относительно лимитов некоторые бойцы начали обращаться на странице Ощадбанка за разъяснениями, будут ли введены альтернативы, поскольку отсутствие кодов-подтверждений сделает невозможным осуществление переводов средств.

"Я понимаю, что для вас уже война закончилась. К сожалению, для многих военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, и, которые являются вынужденными пользователями вашей зарплатной карты — она продолжается. Скажите, пожалуйста ... как им подтверждать любой платеж более 100 грн, если вы ввели только sms-авторизацию ... Объясните, как собственные средства перевести с карты... на другую карту, военнослужащему который не имеет возможности получать СМС... ", — говорится в сообщении военного.

Однако на такие обращения представители государственного банка только повторяют вышесказанное.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Ранее мы писали, что клиентка Ощадбанк считает, что банк со своей стороны мог бы посодействовать в борьбе с мошенничеством в стране. Это произошло бы, если бы блокировали счета мошенникам, а не жертвам.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке предупредили об усиленной защите денег клиентов от мошенников. В частности, даже работники финучреждения перед трудоустройством проходят тщательную проверку.