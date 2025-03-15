Ощадбанк ввів нові ліміти — чому це вдарить по військових на передовій

Військовий тримає телефон. Фото: АрміяInform

Держфінустанова "Ощадбанк" змінила рівень ліміту під час переказів з карток з 2 тис. до 100 грн, які вимагатимуть смс-підтвердження. Такі зміни особливо позначаться на військовослужбовцях, які захищають країну на передовій.

Про це йдеться у поясненні Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Детальніше про зміну лімітів в Ощадбанку

Як зазначили представники банку, відповідаючи на коментарі клієнтів щодо новації, з метою забезпечення високого рівня безпеки коштів клієнтів від шахраїв вирішили знизити ліміт для переказу коштів з картки, що вимагатиме додаткового підтвердження.

У відповідь на появу нових шляхів шахрайства на банківському ринку, банк вирішив переглянути правила щодо переказів з карток. Ліміти на перекази змінились так:

раніше було 2 тис. гривень без необхідності підтвердження;

нині до 100 гривень — без додаткового підтвердження.

Тепер, щоб здійснити переказ у понад лімітовану суму, потрібно буде ввести одноразовий пароль з SMS-повідомлення.

"Операцію більше 100 гривень наразі можна підтвердити тільки кодом, який надійде в смс-повідомлення... інших способів підтвердження немає", — повідомили у банку.

Чому зміни особливо позначаться на бійцях

Як відомо, на фронті військовослужбовцям заборонено користуватися мобільним зв'язком. Бійці й раніше скаржились на проблеми з доступом до застосунку "Ощад 24/7" через надходження коду виключно на мобільний номер телефону, тоді як у них є можливість користуватися тільки інтернетом.

У зв'язку з оновленням правил щодо лімітів деякі бійці почали звертатися на сторінці Ощадбанку за роз'ясненнями, чи будуть запроваджені альтернативи, оскільки відсутність кодів-підтверджень унеможливить здійснення переказів коштів.

"Я розумію, що для вас вже війна скінчилася. На жаль, для багатьох військовослужбовців, які зараз знаходяться в зоні бойових дій, і, які є вимушеними користувачами вашої зарплатної картки — вона продовжується. Скажіть, будь ласка... як їм підтверджувати будь-який платіж більше 100 грн, якщо ви ввели тільки sms-авторизацію... Поясніть, як власні кошти перевести з картки... на іншу картку, військовослужбовцю який немає можливості отримувати СМС...", — йдеться у повідомленні військового.

Проте на такі звернення представники державного банку лише повторюють вищесказане.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Раніше ми писали, що клієнтка Ощадбанк вважає, що банк зі свого боку міг би посприяти у боротьбі з шахрайством в країні. Це сталося б, якби блокували рахунки шахраям, а не жертвам.

Також ми розповідали, що в Ощадбанку попередили про посилений захист грошей клієнтів від шахраїв. Зокрема, навіть працівники фінустанови перед працевлаштуванням проходять ретельну перевірку.