Ощадбанк просять блокувати рахунки не жертв, а шахраїв

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтка держфінустанови "Ощадбанк" повідомила про те, що отримала відмову від фінустанови у проханні заблокувати рахунок людини, яка виявилась шахраєм. Попри звернення в поліцію, вважає, що банк зі свого боку міг би суттєво посприяти у боротьбі з шахрайством в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Бездіяльність Ощадбанку щодо шахраїв

Як повідомила клієнтка, банк за операціями завжди вимагає додаткових підтверджень у разі підозри на шахрайські дії та блокує рахунки "жертвам", тоді як шахраям дозволяє надалі вільно користуватися послугами фінустанови.

Вона пояснила, що в одному з відділень Ощадбанку було подане звернення з проханням заблокувати рахунок шахрая, який зламав телеграм та розіслав прохання позичити гроші. Знайомі повисилали гроші на його опублікований рахунок в Ощадбанку. Постраждала звернулась у поліцію, де порадили попросити банк заблокувати рахунок, на який були виведені гроші. Проте виявилось, що банк таких послуг не надає.

"... Банк захищає інтереси шахраїв, а не звичайних клієнтів, які довіряють банкові свою зарплату, пенсію і заощадження. Ситуація відбулась в м. Звенигородка Черкаської обл. Керівник банку, зустрівши клієнтів з таким питанням, спочатку відповіла, що то не в її компетенції, і скерувала їх до спеціаліста. Після другого візиту у керівника відділення клієнти почули відповідь, що банк не може заблокувати рахунок шахрая, тому що клієнт добровільно вислав гроші. Нагадую, що в банках де дбають про своїх клієнтів, і рахунок заблокують, і навіть повернуть помилковий переказ (часом можна помилитись), а в Ощадбанку відмова на все...", — йдеться у зверненні.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Що кажуть в Ощадбанку щодо шахраїв

В Ощадбанку не пояснили, чому не блокують рахунки шахраїв, на які були виведені кошти "жертв".

Раніше в банку офіційно повідомляли, що саме з вини громадян можливе зникнення коштів. Там публікували типові помилки клієнтів, що дають змогу шахраям отримати доступ до рахунків. Зокрема:

через розголошення персональної інформації;

розкриття даних платіжних карток;

розголошення одноразових паролів, отриманих на фінансовий номер телефону;

через перехід на фішингові (шахрайські) сайти.

У разі шахрайства клієнт може самостійно блокувати власну картку у мобільному застосунку "Ощад24" або за дзвінком до банку. Далі подібними питаннями мають займатися правоохоронні органи.

Нагадаємо, Ощадбанк заявив, що надійно захищає гроші клієнтів. Зокрема, навіть співробітників ретельно перевіряють перед працевлаштуванням.

Також ми розповідали, що Ощадбанк за "Карткою киянина" хотів стягнути гроші за обслуговування, попри те, що клієнт є пільговиком. Раніше в КМДА зазначали, що для пільгових категорій громадян карта є безплатною.