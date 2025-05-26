Отмена лимитов на карточные переводы — что должны знать украинцы

Человек с карточкой рядом с банкоматом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские банки в 2025 году установили ограничения на денежные переводы с карты на карту. Как правило, речь о лимитах в 50 или 150 тыс. гривен ежемесячно, но некоторым гражданам позволяют не учитывать ограничения.

Редакция Новости.LIVE рассказывает, что об этом нужно знать.

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Как отменить ограничения на переводы с карты на карту

Такая возможность, по информации Национального банка Украины (НБУ), есть у людей, которые часто выполняют крупные транзакции. Значительные суммы средств могут переводить предприниматели или украинцы, которые финансово поддерживают армию. Они могут увеличить лимит или избежать блокировки переводов, если предоставят банку:

справку ОК-5 или ОК-7 из Пенсионного фонда Украины (сформировать можно онлайн через портал Дія или в ЦНАПе);

декларацию о доходах из Государственной налоговой службы;

выписку о зарплатных начислениях от работодателя;

справку о социальных выплатах или других зачислениях из госорганов;

подтверждение доходов членов семьи (при условии совместного ведения хозяйства);

документы о полученных гонорарах или поддержке волонтерских фондов.

Когда банк рассмотрит документы, то может отменить или же существенно повысить лимиты.

Что еще нужно знать

С 1 июня 2025 года банки в Украине ужесточат ограничения по карточным переводам. Так, клиенты среднего и низкого риска уровень лимита составит 100 тыс. грн в месяц.

Ранее в Нацбанке заявляли о планах создать реестр лиц, которые используют банковские карты для мошеннических схем. Гражданам, которых заподозрят в незаконных действиях, могут уменьшить лимиты на денежные переводы.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке решили не продлевать карты, срок действия которых завершился до 2 февраля 2022 года. В банке объяснили, что делать украинцам со старыми картами.