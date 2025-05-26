Отмена лимитов на карточные переводы — что должны знать украинцы

Лимиты на карточные переводы — как избежать ограничений в 2025
Украинские банки в 2025 году установили ограничения на денежные переводы с карты на карту. Как правило, речь о лимитах в 50 или 150 тыс. гривен ежемесячно, но некоторым гражданам позволяют не учитывать ограничения.
Редакция Новости.LIVE рассказывает, что об этом нужно знать.
Как отменить ограничения на переводы с карты на карту
Такая возможность, по информации Национального банка Украины (НБУ), есть у людей, которые часто выполняют крупные транзакции. Значительные суммы средств могут переводить предприниматели или украинцы, которые финансово поддерживают армию. Они могут увеличить лимит или избежать блокировки переводов, если предоставят банку:
- справку ОК-5 или ОК-7 из Пенсионного фонда Украины (сформировать можно онлайн через портал Дія или в ЦНАПе);
- декларацию о доходах из Государственной налоговой службы;
- выписку о зарплатных начислениях от работодателя;
- справку о социальных выплатах или других зачислениях из госорганов;
- подтверждение доходов членов семьи (при условии совместного ведения хозяйства);
- документы о полученных гонорарах или поддержке волонтерских фондов.
Когда банк рассмотрит документы, то может отменить или же существенно повысить лимиты.
Что еще нужно знать
С 1 июня 2025 года банки в Украине ужесточат ограничения по карточным переводам. Так, клиенты среднего и низкого риска уровень лимита составит 100 тыс. грн в месяц.
Ранее в Нацбанке заявляли о планах создать реестр лиц, которые используют банковские карты для мошеннических схем. Гражданам, которых заподозрят в незаконных действиях, могут уменьшить лимиты на денежные переводы.
Также мы рассказывали, что в Ощадбанке решили не продлевать карты, срок действия которых завершился до 2 февраля 2022 года. В банке объяснили, что делать украинцам со старыми картами.
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