Ліміти на переказ грошей — скільки можна відправити за кордон у 2025 році

Людина зі смартфоном у руках. Фото: Unsplash

З початком повномасштабного вторгнення РФ до України за кордон виїхали багато наших громадян. Тож питання переказу коштів з України за кордон є актуальним.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що мають знати громадяни, які планують переказувати кошти зі своєї картки в Україні на картку родичу чи знайомому в іншій країні.

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Ліміти на перекази за кордон

До 1 квітня 2025 року існував щомісячний ліміт у 150 тис. гривень на місяць на грошові перекази з картки на картку (P2P) для фізосіб. Станом на зараз ці обмеження Національний банк України (НБУ) скасував.

Втім українські банки дотримуються лімітів, які залежать від ризиковості клієнта та наявності підтверджених джерел доходів. При цьому обмеження не діють:

на перекази між власними рахунками клієнта в одному банку;

для клієнтів, які підтвердили походження доходів. Вони можуть виконувати перекази в межах підтвердженого доходу;

для волонтерів з офіційною реєстрацією.

Перед тим, як виконати грошовий переказ, потрібно:

звернутися до свого банку та уточнити актуальні ліміти та інші умови;

зібрати документи для підтвердження джерела доходів. Це дозволить збільшити ліміти;

враховувати можливі комісії та терміни зарахування коштів при виборі способу переказу.

Для переказу грошей людині, яка перебуває за кордоном, можна скористатися:

SWIFT-переказами — якщо мова про великі суми або ділові операції;

P2P-переказами — швидкий спосіб переказу коштів з картки на картку.

Виконати фінансову операцію можна через онлай-сервіси, наприклад PayPal або Wise.

Нагадаємо, нещодавно у Національному банку України (НБУ) спрогнозували девальвацію гривні. Це процес відбуватиметься протягом наступних років.

Ще ми розповідали, що в Україні хочуть відмовитися від американського долара. Базовою валютою натомість, стане євро.