НБУ планує створити “чорний список” клієнтів банків — хто туди потрапить

Будівля НБУ. Фото: УНІАН

Національний банк України планує запровадити реєстр, куди вноситимуть осіб, які використовували свої картки для шахрайських схем. Потрапляння до "чорного списку" матиме серйозні наслідки для порушників.

Про це розповів заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник в інтерв'ю для "NV Бізнес".

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"НБУ завершує розробку законопроєкту щодо платіжної дисципліни. Він створює реєстр, куди вноситимуть осіб, які продавали персональні дані чи використовували свої картки для схем, та суб'єктів господарювання, у яких встановлено факти міскодингу. Це обмежить їхні фінансові можливості, але не виключить із системи", — повідомив Дмитро Олійник.

Що загрожує українцям, які потраплять до реєстру

Планується, що розпорядником реєстру виступатиме Нацбанк України. Однак відповідатимуть за його наповнення та внесені дані банки та надавачі платіжних послуг.

Потрапляння до цього реєстру накладе на користувача певні обмеження. Зокрема, такі особи зможуть здійснювати перекази лише в межах встановлених лімітів.

Заступник голови НБУ зазначив, що не лише люди у скрутному становищі продають персональні дані чи використовують власні картки для шахрайських схем. Проблема стосується також і молоді, яка свідомо порушує платіжну дисципліну. Це, за словами чиновника, може вплинути на майбутню кар'єру чи негативно оцінено під час вступу на держслужбу, або можливість надалі отримувати кредити.

Які ще зміни запланував Нацбанк

Вже восени 2025 року в Україні можуть змінитися вимоги до грошових переказів. Проєкт постанови, яка це передбачає, нещодавно був опублікований на сайті регулятора. Згідно з документом, банки планують зобов'язати передавати емітентам інформацію як про платника, так і про отримувача.

Йдеться про такі дані:

для компаній — код ЄДРПОУ;

для фізичних осіб — повний номер платіжного інструменту.

Крім того, планується уточнити вимоги до формування платіжних інструкцій банками та визначити обов'язкові реквізити. Для онлайн-платежів банки будуть зобов'язані надавати платникам повне найменування ще до початку ініціації переказу.

Раніше ми писали, які ліміти при переказі з картки на картку діють у 2025 році.

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