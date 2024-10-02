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Лимит на переводы "с карты на карту" — в Ощадбанке дали советы

2 октября 2024 14:20
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк дал советы в связи с лимитом на денежные переводы
Карта Сбербанка. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В государственном финучреждении "Ощадбанк" дали советы в связи с усиленными требованиями Национального банка Украины (НБУ) к денежным переводам (с карты на карту). Там уточнили, при каких условиях можно осуществлять операции без ограничений.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

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В банке отметили, что с октября действует месячный лимит на переводы физических лиц "с карты на карту" в размере 150 тыс. гривен.

Соответствующий лимит будет распространяться на выходные Р2Р переводы по всем гривневым счетам, открытым в одном банке, на счета других физлиц.

Как отметил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов, такие ограничения НБУ не станут существенным усложнением для клиентов украинских банков. Он привел следующие аргументы:

  • до 98% операций клиентов банков не превышают вышеуказанную сумму;
  • лимит не касается лиц, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников будут превышать ограничения;
  • лимит не будут применять к счетам волонтеров, отвечающих установленным требованиям НБУ;
  • ограничения не действуют в случае денежного перевода между собственными счетами клиента, открытыми в одном финучреждении;
  • не будут ограничивать операции по платежам на реквизиты IBAN.

Учитывая изменения, глава правления государственного банка дал совет использовать для перевода денег механизм IBAN. Средства поступят не слишком оперативно, однако таким образом не будет ограничений по суммам. Также обойдется такой вариант перечисления денег дешевле.

"Всегда советую рассмотреть переводы средств именно через IBAN — таким образом деньги так же поступят на карточный счет, хотя и не так же быстро, однако ограничений на сумму таких переводов нет и к тому же — они часто дешевле, чем переводы "карточку", — объяснил Сергей Наумов.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк рассказали клиентам, кто подпадет под лимит, введенный Национальным банком с 1 октября 2024 года. Часть украинцев не сможет совершать переводы из-за ограничений на p2p-переводы.

Также мы писали, что осенью заработали усиленные валютные ограничения, касающиеся расчетов за границей, для предотвращения оттока капитала из страны. Речь идет о соответствующем решении НБУ.

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