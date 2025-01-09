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Больничные выплаты в Украине — что изменилось в 2025 году

9 января 2025 11:09
Ксения Симонова - Редактор
Больничные выплаты — особенности назначения в 2025 году
Врач в кабинете. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Украинское законодательство предусматривает поддержку работников во время болезней в случае, если это произошло в период официальной работы. Известно, какие появились нюансы при расчете больничных в 2025 году.

Такое право предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании" №1105.

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Расчет больничных в 2025 году

Согласно порядку расчета, первые пять дней временной нетрудоспособности на основе обычного больничного должен оплачивать работодатель, остальные — Пенсионный фонд за счет страховых выплат.

В этом году отличий при механизме расчета не возникло, кроме появления нескольких важных нюансов:

  • изменение расчетного периода в днях, ведь в феврале 2025 года будет 28 календарных дней, а в феврале 2024-го было 29 дней. Следовательно, продолжительность расчетного периода составит 365 календарных дней против 366-ти в прошлом году;
  • рост максимального ограничения на среднедневную при расчете, поскольку повысилась максимальная база ЕСВ с 15 до 20 минимальных заработных плат;
  • изменение размера военного сбора для большинства работников с 1,5% до 5% в рамках закона № 4015, заработавшего с 1 декабря 2024-го.

 Для расчета больничных:

  • выбирают расчетный период;
  • определяют продолжительность расчетного периода (в днях);
  • отбирают нужные выплаты (доходы) и суммируют их;
  • считывают среднедневную зарплату;
  • рассчитывают общий размер больничных.

 Что касается определения расчетного периода, то выбирают те месяцы, за которые берутся выплаты:

  • 12 месяцев до месяца начала болезни, в случае работы более года;
  • объем полных календарных месяцев трудовых отношений (с первого до первого числа), в случае, если лицо в трудовых отношениях находится менее одного года;
  • продолжительность фактически отработанного времени (от даты начала трудового договора до даты открытия больничного, день его открытия пропускается) — если у работника нет одного полного календарного месяца его трудовых отношений.

В случае, если работник заболел в первый рабочий день, то расчетного периода не будет, а оплату больничных будут проводить на основе должностного оклада.

В 2025 году, если за год до наступления страхового случая у работника нет шести месяцев стажа, размер среднедневного пособия по больничному будет составлять не более 262,8 гривны (8 тыс. грн/30,44), а максимальная среднедневная выплата — 3,94 тыс. гривен (120 млн гривен/30,44).

Когда больничные не начисляют

При назначении больничных учитывают только те дни болезни, которые определены е-больничным. Не оплачивают такие дни:

  • если в листке такие отмечены как нарушение режима;
  • если дни болезни/отсутствия подтверждены не листком нетрудоспособности, а медсправкой.

Не начисляют больничные, если болезнь приходится:

  • на дни отпуска без сохранения заработной платы;
  • на дни отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего/шестилетнего возраста;
  • на время приостановления действия трудового договора из-за российской агрессии.

Напомним, в 2025 году трудоустроенным женщинам будут продолжать выплачивать пособие по беременности и родам. Максимальная сумма — 106,5 тыс. грн в месяц, а минимальная — 7,1 тыс. грн.

Также мы писали, что с января текущего года УБД и лица с инвалидностью начнут получать новые выплаты. Государство начнет начислять ежеквартально по 1,5 тыс. гривен.

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