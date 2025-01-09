Больничные выплаты — особенности назначения в 2025 году

Врач в кабинете. Фото: Freepik

Украинское законодательство предусматривает поддержку работников во время болезней в случае, если это произошло в период официальной работы. Известно, какие появились нюансы при расчете больничных в 2025 году.

Такое право предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании" №1105.

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Расчет больничных в 2025 году

Согласно порядку расчета, первые пять дней временной нетрудоспособности на основе обычного больничного должен оплачивать работодатель, остальные — Пенсионный фонд за счет страховых выплат.

В этом году отличий при механизме расчета не возникло, кроме появления нескольких важных нюансов:

изменение расчетного периода в днях, ведь в феврале 2025 года будет 28 календарных дней, а в феврале 2024-го было 29 дней. Следовательно, продолжительность расчетного периода составит 365 календарных дней против 366-ти в прошлом году;

рост максимального ограничения на среднедневную при расчете, поскольку повысилась максимальная база ЕСВ с 15 до 20 минимальных заработных плат;

изменение размера военного сбора для большинства работников с 1,5% до 5% в рамках закона № 4015, заработавшего с 1 декабря 2024-го.

Для расчета больничных:

выбирают расчетный период;

определяют продолжительность расчетного периода (в днях);

отбирают нужные выплаты (доходы) и суммируют их;

считывают среднедневную зарплату;

рассчитывают общий размер больничных.

Что касается определения расчетного периода, то выбирают те месяцы, за которые берутся выплаты:

12 месяцев до месяца начала болезни, в случае работы более года;

объем полных календарных месяцев трудовых отношений (с первого до первого числа), в случае, если лицо в трудовых отношениях находится менее одного года;

продолжительность фактически отработанного времени (от даты начала трудового договора до даты открытия больничного, день его открытия пропускается) — если у работника нет одного полного календарного месяца его трудовых отношений.

В случае, если работник заболел в первый рабочий день, то расчетного периода не будет, а оплату больничных будут проводить на основе должностного оклада.

В 2025 году, если за год до наступления страхового случая у работника нет шести месяцев стажа, размер среднедневного пособия по больничному будет составлять не более 262,8 гривны (8 тыс. грн/30,44), а максимальная среднедневная выплата — 3,94 тыс. гривен (120 млн гривен/30,44).

Когда больничные не начисляют

При назначении больничных учитывают только те дни болезни, которые определены е-больничным. Не оплачивают такие дни:

если в листке такие отмечены как нарушение режима;

если дни болезни/отсутствия подтверждены не листком нетрудоспособности, а медсправкой.

Не начисляют больничные, если болезнь приходится:

на дни отпуска без сохранения заработной платы;

на дни отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего/шестилетнего возраста;

на время приостановления действия трудового договора из-за российской агрессии.

Напомним, в 2025 году трудоустроенным женщинам будут продолжать выплачивать пособие по беременности и родам. Максимальная сумма — 106,5 тыс. грн в месяц, а минимальная — 7,1 тыс. грн.

Также мы писали, что с января текущего года УБД и лица с инвалидностью начнут получать новые выплаты. Государство начнет начислять ежеквартально по 1,5 тыс. гривен.