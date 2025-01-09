Лікарняні виплати — особливості призначення у 2025 році

Лікар у кабінеті. Фото: Freepik

Українське законодавство передбачає підтримку працівників під час хвороб у разі, якщо це сталося у період офіційної роботи. Відомо, які з'явились нюанси під час розрахунку лікарняних у 2025 році.

Таке право передбачене законом "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" №1105.

Читайте також:

Розрахунок лікарняних у 2025 році

Згідно із порядком розрахунку, перші п'ять днів тимчасової непрацездатності на основі звичайного лікарняного має оплачувати установа-роботодавець, решту — Пенсійний фонд за рахунок страхових виплат.

Цьогоріч відмінностей під час механізму розрахунку не виникло, окрім появи кількох важливих нюансів:

зміна розрахункового періоду у днях, адже у лютому 2025 року буде 28 календарних днів, а в лютому 2024-му було 29 днів. Відтак, тривалість розрахункового періоду становитиме 365 календарних днів проти 366-ти торік;

зростання максимального обмеження на середньоденну під час розрахунку, оскільки підвищилась максимальна база ЄСВ з 15 до 20 мінімальних заробітних плат;

зміна розміру військового збору для більшості працівників з 1,5% до 5% в рамках закону № 4015, що запрацював з 1 грудня 2024-го.

Для розрахунку лікарняних:

обирають розрахунковий період;

визначають тривалість розрахункового періоду (у днях);

відбирають потрібні виплати (доходи) та додають їх;

рахують середньоденну зарплату;

розраховують загальний розмір лікарняних.

Щодо визначення розрахункового періоду, то обирають ті місяці, за які беруться виплати:

12 місяців до місяця початку хвороби, у разі роботи працівника більше року;

обсяг повних календарних місяців трудових відносин (з першого до першого числа), у разі, якщо особа у трудових відносинах перебуває менше одного року;

тривалість фактично відпрацьованого часу (від дати початку трудового договору до дати відкриття лікарняного, день його відкриття пропускається) — якщо у працівника нема одного повного календарного місяця його трудових відносин.

У разі, якщо працівник захворів у перший робочий день, то розрахункового періоду не буде, а оплату лікарняних проводитимуть на основі посадового окладу.

У 2025 році, якщо за рік до настання страхового випадку у працівника нема шести місяців стажу, розмір середньоденної допомоги за лікарняним становитиме не більше 262,8 гривні (8 тис. гривень/30,44), а максимальна середньоденна виплата — 3,94 тис. гривень (120 млн грн/30,44).

Коли лікарняні не нараховують

Під час призначення лікарняних враховують тільки ті дні хвороби, які визначені е-лікарняним. Не оплачують такі дні:

якщо в листку такі відмічені як порушення режиму;

якщо дні хвороби/відсутності підтверджені не листком непрацездатності, а меддовідкою.

Не нараховують лікарняні, якщо хвороба припадає:

на дні відпустки без збереження заробітної плати;

на дні відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного/шестирічного віку;

на час призупинення дії трудового договору через російську агресію.

Нагадаємо, у 2025 році працевлаштованим жінкам продовжуватимуть виплачувати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. Максимальна сума — 106,5 тис. грн на місяць, а мінімальна — 7,1 тис. грн.

Також ми писали, що із січня поточного року УБД та особи з інвалідністю почнуть отримувати нові виплати. Держава почне нараховувати щокварталу по 1,5 тис. гривень.