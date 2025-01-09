Лікарняні виплати — особливості призначення у 2025 році

Лікарняні виплати в Україні — що змінилось у 2025 році
Українське законодавство передбачає підтримку працівників під час хвороб у разі, якщо це сталося у період офіційної роботи. Відомо, які з'явились нюанси під час розрахунку лікарняних у 2025 році.
Таке право передбачене законом "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" №1105.
Розрахунок лікарняних у 2025 році
Згідно із порядком розрахунку, перші п'ять днів тимчасової непрацездатності на основі звичайного лікарняного має оплачувати установа-роботодавець, решту — Пенсійний фонд за рахунок страхових виплат.
Цьогоріч відмінностей під час механізму розрахунку не виникло, окрім появи кількох важливих нюансів:
- зміна розрахункового періоду у днях, адже у лютому 2025 року буде 28 календарних днів, а в лютому 2024-му було 29 днів. Відтак, тривалість розрахункового періоду становитиме 365 календарних днів проти 366-ти торік;
- зростання максимального обмеження на середньоденну під час розрахунку, оскільки підвищилась максимальна база ЄСВ з 15 до 20 мінімальних заробітних плат;
- зміна розміру військового збору для більшості працівників з 1,5% до 5% в рамках закону № 4015, що запрацював з 1 грудня 2024-го.
Для розрахунку лікарняних:
- обирають розрахунковий період;
- визначають тривалість розрахункового періоду (у днях);
- відбирають потрібні виплати (доходи) та додають їх;
- рахують середньоденну зарплату;
- розраховують загальний розмір лікарняних.
Щодо визначення розрахункового періоду, то обирають ті місяці, за які беруться виплати:
- 12 місяців до місяця початку хвороби, у разі роботи працівника більше року;
- обсяг повних календарних місяців трудових відносин (з першого до першого числа), у разі, якщо особа у трудових відносинах перебуває менше одного року;
- тривалість фактично відпрацьованого часу (від дати початку трудового договору до дати відкриття лікарняного, день його відкриття пропускається) — якщо у працівника нема одного повного календарного місяця його трудових відносин.
У разі, якщо працівник захворів у перший робочий день, то розрахункового періоду не буде, а оплату лікарняних проводитимуть на основі посадового окладу.
У 2025 році, якщо за рік до настання страхового випадку у працівника нема шести місяців стажу, розмір середньоденної допомоги за лікарняним становитиме не більше 262,8 гривні (8 тис. гривень/30,44), а максимальна середньоденна виплата — 3,94 тис. гривень (120 млн грн/30,44).
Коли лікарняні не нараховують
Під час призначення лікарняних враховують тільки ті дні хвороби, які визначені е-лікарняним. Не оплачують такі дні:
- якщо в листку такі відмічені як порушення режиму;
- якщо дні хвороби/відсутності підтверджені не листком непрацездатності, а меддовідкою.
Не нараховують лікарняні, якщо хвороба припадає:
- на дні відпустки без збереження заробітної плати;
- на дні відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного/шестирічного віку;
- на час призупинення дії трудового договору через російську агресію.
Нагадаємо, у 2025 році працевлаштованим жінкам продовжуватимуть виплачувати допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. Максимальна сума — 106,5 тис. грн на місяць, а мінімальна — 7,1 тис. грн.
Також ми писали, що із січня поточного року УБД та особи з інвалідністю почнуть отримувати нові виплати. Держава почне нараховувати щокварталу по 1,5 тис. гривень.
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