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Декретні, лікарняні та штрафи — на що ще впливає мінімалка

3 січня 2025 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Мінімальна зарплата 2025 — які діють обмеження в Україні
Українські купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні розмір мінімальної заробітної платні впливає на посадові оклади, лікарняні та декретні виплати, а також розміри штрафів. Відомо, які будуть показники, що прив'язані до "мінімалки", у 2025 році.

Це передбачено законом про Державний бюджет-2025.

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Розмір окладів працівників

Мінімальна зарплатня в країні є гарантованим розміром оплати праці за виконану норму праці (місячну/погодинну). Держбюджет на поточний рік передбачає мінімалку на рівні 8 тис. грн.

Компанії, де діє погодинна форма оплати праці, цьогоріч будуть відштовхуватися від такого показника:  січень-грудень — 48 грн за одну год.

Розміри доходів фізосіб-підприємців

Для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі, мінімальна зарплата впливає на граничний обсяг доходів. Так, цьогоріч розмір доходу для фізосіб-підприємців — платників єдиного податку не може бути вищим за такі суми:

  • для першої групи — 1,336 млн грн (167 розмірів мінімалки);
  • для другої групи — 6,672 млн грн (834 розміри);
  • для третьої групи — 9,336 млн грн (1167 розмірів).

Допустима вартість подарунків

Мінімалка впливає на неоподатковувану вартість подарунка. Вона дорівнює 25% зарплати: 2 тис. грн (8 тис. грн ×0,25).

Такий ліміт застосовують виключно до негрошових подарунків, тобто вони мають бути у натуральній (речовій) формі.

Середньоринкова ціна авто

В країні транспортний податок повинні сплачувати громадяни та компанії, які мають авто з реєстрацією в Україні, яким не більше п’яти років, а середньоринкова ціна дорівнює 375 розмірів мінімалки. Цьогоріч така сума: 3 млн грн (8 тис. грн ×375).

Добові на відрядження по країні

Мінімальна заробітна плата впливає на розмір добових на відрядження по країні. Він встановлюється не більш як 0,1 розміру в розрахунку за кожну добу. Тобто, цього року йдеться про 800 грн.

Розмір лікарняних та декретних виплат

Щодо лікарняних, то, якщо за рік до настання страхового випадку працівник не набув шести місяців страхового стажу, розмір середньоденної допомоги за лікарняним має становити не більше 262,8 грн (8 тис. грн/30,44). Максимальна середньоденна виплата — 3,94 тис. грн (120 млн грн/30,44).

Мінімалка впливає на розмір декретних виплат. Мінімальний середньоденний рівень цьогоріч такий: 262,81 грн (8 тис. грн/30,44). Мінімальна сума декретних: 33,114 тис. грн (262,8 × 126), максимальний середньоденний розмір допомоги з вагітності та пологів: 3,94 тис. грн (120 тис. грн/30,44).

Штрафи для роботодавців

Мінімальна зарплата також впливає на штрафи від Держпраці. У 2025 році будуть такі розміри:

  • допущення працівників до роботи без оформлення трудового договору — 10 розмірів мінімальної зарплати (80 тис. грн);
  • порушення термінів виплати зарплати у понад місяць, або виплата не в повному обсязі — три мінімалки — 24 тис. грн;
  • недотримання мінімальних держгарантій в оплаті праці — дві мінімалки (16 тис. грн);
  • інші порушення вимог трудового законодавства — одна мінімалка за кожне порушення (8 тис. грн).

Раніше ми писали, що в чиновників суттєво зросли зарплати у 2024 році. Зокрема, керівництво ЦВК у середньому отримує 310 тис. гривень.

Також ми розповідали, що в Україні за рік зросла середня заробітна плата за дистанційну працю. Дохід підвищився на 20%, до 29 тис. гривень.

ФОП виплати лікарні штрафи мінімальна зарплата

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