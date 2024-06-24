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Больничные в 2024 году — кто имеет право на 100% зарплаты

24 июня 2024 13:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Больничные в Украине — кто может получить полную сумму зарплаты
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине государство продолжает гарантировать выплаты больничных во время военного положения и сложной ситуации с наполнением бюджета. В частности, за состояние нетрудоспособности некоторые могут получать материальную поддержку на время болезни или травмы в размере 100% средней заработной платы.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

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Согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании" помощь по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в размере 50, 60, 70 и 100 процентов от средней заработной платы (дохода).

Так, больничный в 100% зарплаты оплачивается при наличии у застрахованного гражданина более восьми лет страхового стажа.

Кроме того, на помощь в размере 100% средней зарплаты независимо от продолжительности приобретенного стажа имеют право граждане:

  • отнесенные к первой-третьей категории лиц, пострадавших из-за Чернобыльской катастрофы;
  • один из родителей или лицо, которое заменяет, ухаживает за больным ребенком, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы;
  • ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства и члены семей погибших/умерших ветеранов войны и защитников;
  • доноры, имеющие право на льготы.

Сотрудникам или гиг-специалистам резидента "Дія.Сіті", являющимся застрахованными лицами, больничную помощь выплачивают независимо от стажа, в размере зарплаты, с которой фактически уплачены страховые взносы.

Что еще стоит знать

Напомним, ПФУ сообщил о возможности для граждан пенсионного возраста получить дополнительную денежную помощь. В рамках программы от ООН выплаты предоставят пенсионерам, проживающим на территориях активных или вероятных боевых действий.

Ранее мы писали, что до 1 августа 2024 года некоторые граждане могут получить дополнительную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Деньги выплатят тем, у кого было повреждено жилье.

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работа
больничные
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