Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Лікарняні у 2024 році — хто має право на 100% зарплати arrow

Лікарняні у 2024 році — хто має право на 100% зарплати

24 червня 2024 13:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Лікарняні в Україні — хто може отримати повну суму зарплати
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні держава продовжує гарантувати виплати лікарняних під час воєнного стану та складної ситуації з наповненням бюджету. Зокрема, за стан непрацездатності дехто може отримувати матеріальну підтримку на час хвороби чи травми у розмірі 100% середньої заробітної плати.

Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду.

Читайте також:

Лікарняні у сумі 100% зарплати

Згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", допомогу з тимчасової непрацездатності виплачують застрахованим особам у розмірі 50, 60, 70 та 100 відсотків від середньої заробітної платні (доходу).

Так, лікарняний у 100% зарплати оплачується за наявності у застрахованого громадянина більш ніж восьми років страхового стажу.

Окрім того, на допомогу у розмірі 100% середньої зарплатні незалежно від тривалості набутого стажу мають право громадяни:

  • віднесені до першої−третьої категорій осіб, які постраждали через Чорнобильську катастрофу;
  • один з батьків чи особа, яка замінює, доглядає хвору дитину, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи;
  • ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності та члени сімей загиблих/померлих ветеранів війни та захисників;
  • донори, які мають право на пільги.

Співробітникам чи гіг-спеціалістам резидента "Дія.Сіті", які є застрахованими особами, лікарняну допомогу виплачують незалежно від стажу, в розмірі зарплати, з якої фактично сплачені страхові внески.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПФУ повідомив про можливість для громадян пенсійного віку отримати додаткову грошову допомогу. В рамках програми від ООН, виплати нададуть пенсіонерам, котрі мешкають на територіях активних чи ймовірних бойових дій.

Раніше ми писали, що до 1 серпня 2024 року деякі громадяни можуть отримати додаткову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Гроші виплатять тим, у кого було пошкоджене житло.

зарплати
робота
лікарняні
соцвиплати
страхові виплати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву