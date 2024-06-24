Лікарняні в Україні — хто може отримати повну суму зарплати

Лікарняні у 2024 році — хто має право на 100% зарплати
В Україні держава продовжує гарантувати виплати лікарняних під час воєнного стану та складної ситуації з наповненням бюджету. Зокрема, за стан непрацездатності дехто може отримувати матеріальну підтримку на час хвороби чи травми у розмірі 100% середньої заробітної плати.
Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду.
Лікарняні у сумі 100% зарплати
Згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", допомогу з тимчасової непрацездатності виплачують застрахованим особам у розмірі 50, 60, 70 та 100 відсотків від середньої заробітної платні (доходу).
Так, лікарняний у 100% зарплати оплачується за наявності у застрахованого громадянина більш ніж восьми років страхового стажу.
Окрім того, на допомогу у розмірі 100% середньої зарплатні незалежно від тривалості набутого стажу мають право громадяни:
- віднесені до першої−третьої категорій осіб, які постраждали через Чорнобильську катастрофу;
- один з батьків чи особа, яка замінює, доглядає хвору дитину, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи;
- ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності та члени сімей загиблих/померлих ветеранів війни та захисників;
- донори, які мають право на пільги.
Співробітникам чи гіг-спеціалістам резидента "Дія.Сіті", які є застрахованими особами, лікарняну допомогу виплачують незалежно від стажу, в розмірі зарплати, з якої фактично сплачені страхові внески.
Що ще варто знати
Нагадаємо, ПФУ повідомив про можливість для громадян пенсійного віку отримати додаткову грошову допомогу. В рамках програми від ООН, виплати нададуть пенсіонерам, котрі мешкають на територіях активних чи ймовірних бойових дій.
Раніше ми писали, що до 1 серпня 2024 року деякі громадяни можуть отримати додаткову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Гроші виплатять тим, у кого було пошкоджене житло.
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