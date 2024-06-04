Субсидії в Україні — хто і як може отримати у 2024 році

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Кабінеті міністрів розповіли, хто у 2024 році має право на субсидію на житлово-комунальні послуги. Також уточнили, як оформити відповідну допомогу.

Про це інформує пресцентр уряду.

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Хто має право на субсидію у 2024 році

Як зазначають у пресслужбі, житлову субсидію надають особам зі складу домогосподарства, якщо сума до оплати за комунальні послуги більша за визначений обов’язковий платіж.

Оформлення житлової субсидії можливе для:

однієї з осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні;

особи, яка орендує житло і є офіційний договір оренди;

внутрішньо переміщених осіб, які не зареєстровані, однак фактично проживають приміщенні, навіть не маючи договору оренди;

опікунів чи піклувальників неповнолітньої дитина, яка лишилась без батьківської опіки/недієздатної особи працездатного віку, над котрою встановлено опіку;

індивідуальних забудовників, якщо будівля не прийнята в експлуатацію, однак плата за послуги ЖКГ вже нараховують.

Де і як можна оформити субсидію

У 2024 році продовжує діяти спрощений механізм оформлення житлової субсидії, без додаткових довідок та трати часу на заповнення декларації.

Українці можуть подавати спрощене звернення на субсидію (заяву з декларацією за бажання подачі повного пакета документів) через:

пошту чи особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду;

портал е-послуг, де потрібно обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу" чи мобільний застосунок ПФУ;

портал держпослуг "Дія" (набравши у пошуку "Заява на субсидію");

у центрі надання адмінпослуг;

через посадовців виконавчих органів сільської, селищної, міськради.

Водночас, для заповнення заяви потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП), який можна отримати у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів, додали у пресслужбі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в енергопостачальній компанії Yasno пояснили деталі нового тарифу на електроенергію. Відомо, коли в комунальних платіжках з'являться підвищені суми.

Також ми писали, що у НКРЕКП заявили про наміри переглянути тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електричної енергії, а також ціни для операторів систем розподілу електрики. Вартість може зрости з 1 липня цього року.