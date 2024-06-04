Субсидії в Україні — хто і як може отримати у 2024 році

Субсидії у 2024 році — у Кабміні уточнили, хто має право на допомогу
У Кабінеті міністрів розповіли, хто у 2024 році має право на субсидію на житлово-комунальні послуги. Також уточнили, як оформити відповідну допомогу.
Про це інформує пресцентр уряду.
Хто має право на субсидію у 2024 році
Як зазначають у пресслужбі, житлову субсидію надають особам зі складу домогосподарства, якщо сума до оплати за комунальні послуги більша за визначений обов’язковий платіж.
Оформлення житлової субсидії можливе для:
- однієї з осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні;
- особи, яка орендує житло і є офіційний договір оренди;
- внутрішньо переміщених осіб, які не зареєстровані, однак фактично проживають приміщенні, навіть не маючи договору оренди;
- опікунів чи піклувальників неповнолітньої дитина, яка лишилась без батьківської опіки/недієздатної особи працездатного віку, над котрою встановлено опіку;
- індивідуальних забудовників, якщо будівля не прийнята в експлуатацію, однак плата за послуги ЖКГ вже нараховують.
Де і як можна оформити субсидію
У 2024 році продовжує діяти спрощений механізм оформлення житлової субсидії, без додаткових довідок та трати часу на заповнення декларації.
Українці можуть подавати спрощене звернення на субсидію (заяву з декларацією за бажання подачі повного пакета документів) через:
- пошту чи особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду;
- портал е-послуг, де потрібно обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу" чи мобільний застосунок ПФУ;
- портал держпослуг "Дія" (набравши у пошуку "Заява на субсидію");
- у центрі надання адмінпослуг;
- через посадовців виконавчих органів сільської, селищної, міськради.
Водночас, для заповнення заяви потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП), який можна отримати у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів, додали у пресслужбі.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в енергопостачальній компанії Yasno пояснили деталі нового тарифу на електроенергію. Відомо, коли в комунальних платіжках з'являться підвищені суми.
Також ми писали, що у НКРЕКП заявили про наміри переглянути тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електричної енергії, а також ціни для операторів систем розподілу електрики. Вартість може зрости з 1 липня цього року.
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