Медаль УБД в 2026 году: кому вручают награду и какие льготы предусмотрены для военнослужащих

Уже 12 лет Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдерживают российскую вооруженную агрессию. За это время к войне за независимость нашей страны присоединились сотни тысяч мужчин и женщин. Большая часть из них принимала непосредственное участие в боях против российских оккупантов. Таких людей государство, среди прочего, награждало медалями участника боевых действий (УБД).

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие льготы получают защитники, которых наградили такой медалью.

Кого награждают медалью УБД

Медали УБД вручают ветеранам войны (как кадровым военным, так и добровольцам), отмечается в Законе Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социального статуса". Однако не всем, а только тем, которым предоставили статус участника боевых действий. В статье 5 этого Закона указывается, что участниками боевых действий считаются те, кто принимал участие в выполнении боевых задач по защите Родины в составе соединений, воинских подразделений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных сил Украины.

Медаль Ветеран войны могут вручить только тем украинцам, которые имеют статус ветерана. По состоянию на 2026 год существует сразу 4 вариации надгрудного знака:

участник боевых действий;

человек с инвалидностью;

участник войны;

особые заслуги.

Но в Постановлении №302 от 12 мая 1994 года "О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны" определено, что Медаль Ветеран войны — участник боевых действий — это приложение к удостоверению УБД. То есть медаль нельзя считать отдельной наградой.

Какие льготы получают награжденные медалью УБД

Медаль Участника боевых действий — это нагрудный знак. Его вручают военнослужащему вместе с удостоверением и одновременно присваивают статус УБД. Наличие медали никак не влияет на назначение льгот, поскольку это всего лишь дополнение к статусу участника боевых действий.

Получив статус УБД защитник автоматически приобретает право на различные льготы от государства. Так, по Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" для УБД предусмотрено:

льготы на коммунальные услуги;

медицинские льготы;

льготы на проезд.

Ко всему участники боевых действий могут обращаться за получением помощи по временной нетрудоспособности, вне очереди обслуживаться в учреждениях, предоставляющих социальные услуги по уходу. Также за УБД закреплено право самим выбирать, когда идти в очередной ежегодный отпуск, а оформлять дополнительный отпуск на 14 календарных дней с сохранением зарплаты.

Дети участников боевых действий тоже получают право на льготы, когда будут получать профессиональное предвысшее, высшее и профессиональное образование. Льготы предоставляются на обучение как в государственных, так и коммунальных учебных заведениях.

Как сообщали Новини.LIVE, минимальное денежное обеспечение военнослужащих в апреле будет на уровне 20 130,05 гривен. Если людей будут привлекать к выполнению служебных и боевых задач, тогда им будут выплачивать надбавки или "бовойвы". Суммы колеблются от 30 000 гривен до 100 000 гривен. Еще Новини.LIVE рассказывали о льготах на коммуналку для ветеранов. Оформить их могут участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны. Подать заявление можно как физически, так и онлайн.