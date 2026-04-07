Медаль УБД у 2026 році: кому вручають відзнаку та які пільги передбачені для військовослужбовців

Вже 12 років Збройні сили України (ЗСУ) стримують російську збройну агресію. За цей час до війни за незалежність нашої країни приєдналися сотні тисяч чоловіків та жінок. Велика частина з них брала безпосередню участь у боях проти російських окупантів. Таких людей держава, серед іншого, нагороджувала медалями учасника бойових дій (УБД).

Редакція Новини.LIVE розповідає, які пільги одержують захисники, яких нагородили такою медаллю.

Кого нагороджують медаллю УБД

Медалі УБД мають ветерани війни (як кадрові військові, так і добровольці), зазначається у Законі України "Про статус ветеранів війни й гарантії їхнього соціального статусу". Однак не усі, а лише ті, кому надали статус учасника бойових дій. У статті 5 цього Закону вказується, що учасниками бойових вважаються ті, хто брав участь у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини у складі з’єднань, військових підрозділів, об’єднань усіх видів та родів військ Збройних сил України.

Медаль Ветеран війни можуть вручити лише тим українцям, які мають статус ветерана. Станом на 2026 рік існує одразу 4 варіації надгрудного знаку:

учасник бойових дій;

особа з інвалідністю;

учасник війни;

особливі заслуги.

Та у Постанові №302 від 12 травня 1994 року "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" визначено, що Медаль Ветеран війни — учасник бойових дій — це додаток до посвідчення УБД. Тобто медаль не можна вважати окремою нагородою.

Які пільги отримують нагороджені медаллю УБД

Медаль Учасника бойових дій — це нагрудний знак. Його вручають військовослужбовцю разом із посвідченням й одночасно присвоюють статус УБД. Наявність медалі ніяк не впливає на призначення пільг, оскільки це всього лише доповнення до статусу учасника бойових дій.

Отримавши статус УБД захисник автоматично набуває право на різні пільги від держави. Так, за Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" для УБД передбачено:

пільги на комунальні послуги;

медичні пільги;

пільги на проїзд.

До всього учасники бойових дій можуть звертатися за отриманням допомоги через тимчасову непрацездатність, позачергово обслуговуватися у закладах, що надають соціальні послуги з догляду.

Також за УБД закріплено право самим обирати, коли йти у чергову щорічну відпустку, а оформлювати додаткову відпустку на 14 календарних днів зі збереженням зарплати.

Діти учасників бойових дій теж отримують право на пільги, коли здобуватимуть фахову передвищу, вищу та професійну освіту. Пільги надаються на навчання як у державних, так і комунальних закладах освіти.

Мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців у квітні буде на рівні 20 130,05 гривень. Якщо людей залучатимуть до виконання службових і бойових завдань, тоді їм виплачуватимуть надбавки або "бовойві". Суми коливаються від 30 000 гривень до 100 000 гривень.